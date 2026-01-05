Politická šikana: Okamura je kolaborant. Babiš musí jednat odpovědně, řešení existuje

Novoroční projevy letos ukázaly, jak rozdílně jednotliví politici pracují s emocemi, obavami i optimismem. Zatímco prezident Petr Pavel vsadil na klid a občanskou soudržnost, premiér Andrej Babiš (ANO) na vlastenectví, předseda sněmovny Tomio Okamura na útočnost a konflikt.
Novoroční projev Petra Pavla patřil k těm nejméně konfliktním. Prezident se vyhýbal přímým politickým střetům, mluvil o místních komunitách, dobrovolnictví a roli mladých lidí. „Ten projev byl pozitivní a mohl dát lidem chuť dělat něco dobrého, což je strašně důležité,“ říká Radek Bartoníček a přiznává, že sám často apeluje na podobné věci jako prezident.
Právě důraz na občanskou společnost však u části publika narazil — zejména tam, kde lidé svou životní situaci pozitivně nevnímají, připomněl Vratislav Dostál. Podle Dostála nelze nespokojenost části společnosti zjednodušovat jako pouhé „remcání“.
„Je tu celá řada lidí, kteří mají objektivní důvody být nespokojení — a to má sociální i ekonomické kořeny,“ upozornil Dostál.
Prezidentův optimismus tak podle některých může působit odtrženě od reality regionů, kde se propouští, kde lidé čekají měsíce na lékařská vyšetření nebo kde senioři přežívají s minimálními důchody, dodal Bartoníček.
Babiš bojuje za Den české vlajky
Zcela jiný tón zvolil Andrej Babiš. Jeho novoroční vystoupení bylo na poměry předsedy hnutí ANO překvapivě opatrné a méně konfrontační. Přesto vyvolalo otázky, kam směřuje jeho politická strategie.
„Cítím v tom snahu balancovat mezi vlastními voliči a elektorátem, který má blízko k extremismu,“ zaznělo v debatě. Symbolickým momentem se stalo připomenutí Dne české vlajky, které podle Radka Bartoníčka posiluje nacionalistickou linku a nepřímo útočí na podporu Ukrajiny.
Největší kontroverzi ovšem vzbudil novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Výrazy o „juntě kolem Zelenského“ nebo tvrzení, že Evropská unie směřuje ke třetí světové válce, jsou nepřijatelná. „Tohle není jen projev k vlastním voličům, to je kolaborantská rétorika,“ prohlásil ostře Dostál. Nejde ani tak o samotného Okamuru, jako spíš o odpovědnost těch, kteří mu umožnili zastávat jednu z nejvyšších ústavních funkcí, soudí.
Kde leží hranice politické normalizace extremistických postojů? Má smysl izolace, nebo komunikace? Jisté je, že novoroční projevy letos nebyly jen bilančním rituálem, ale staly se dalším bojištěm o podobu české politiky v roce, který slibuje další ostré střety.
