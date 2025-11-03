Domácí

Politická šikana: Nová vláda obdaruje všechny, kdo to ale zaplatí? Na řadě je Hrad

Michaela Nováčková Vratislav Dostál
před 47 minutami
Nové programové prohlášení vlády Andreje Babiše budí rozpaky: slibuje vyšší výdaje, ale mlčí o příjmech. Michaela Nováčková a Vratislav Dostál v podcastu Politická šikana rozebírají nejen obsah podepsaného dokumentu a koaliční poměry, ale i možné ústavní komplikace při jmenování vlády, střet zájmů předsedy hnutí ANO a symbolické návraty v opozici.
Programové prohlášení vznikající vlády Andreje Babiše, které uniklo do médií už v pátek, je plné konkrétních slibů o růstu platů hasičů, policistů či učitelů. Podle komentátorů ale neřeší, z čeho chce stát tyto výdaje financovat. "Je fascinující, jak se už třicet let nikdo nechce podívat na příjmovou stranu rozpočtu," uvedl Vratislav Dostál. Podle něj je zřejmé, že program je postaven hlavně na prioritách hnutí ANO, které si do něj nenechalo příliš mluvit od menších koaličních partnerů.

Do textu se podle Michaely Nováčkové promítly i podnikatelské zájmy - například vliv podnikatele Františka Fabičoviče, spojeného se stranou Motoristé sobě, která se vymezuje vůči ochraně nově vyhlášené CHKO Soutok, kde podnikatel vlastní oboru.

Střet zájmů pořád dokola

Debata se v podcastu stočila také k takzvanému "biči na neziskovky", který vláda plánuje. "To je jednoznačný odkaz na postoje ekonomky Markéty Šichtařové," řekla Nováčková. Zásah se může výrazně dotknout například ekologických organizací.

Kriticky vnímané jsou i plány Motoristů získat ministerstvo zahraničních věcí, kde se jako možný kandidát stále skloňuje Filip Turek. Podle Dostála je zjevné, že Andrej Babiš svým menším koaličním partnerům v mnoha ohledech ustupuje - a to i za cenu kontroverzí.

Zásadním tématem se stal také střet zájmů Andreje Babiše a ústavní role prezidenta Petra Pavla při jmenování vlády. Podle informací, které zazněly v podcastu, Babiš zatím prezidentovi neposkytl jasný plán, jak se svým střetem zájmů naloží. "Předpokladem jmenování premiérem bude, že veřejně vysvětlí, jak střet zájmů vyřeší," uvedl Dostál. Pokud to neudělá, prezident může s jmenováním otálet - a využít precedenty z minulosti, například případ, kdy Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury.

Ukrajina jen okrajově

Zatímco prezident Pavel ve svém říjnovém projevu jasně označil Rusko za hrozbu, v programovém dokumentu nové vlády se slovo "Rusko" vůbec neobjevuje a Ukrajina je zmíněna jen okrajově. "To jasně ukazuje, že Babiš ustoupil svým partnerům z SPD a Motoristů, kteří chtějí spíše opatrnější rétoriku," říká Nováčková. V textu se naopak objevuje důraz na Visegrádskou skupinu a návrat k spolupráci se Slovenskem a Maďarskem.

Závěr epizody patřil opozici a dění v tradičních stranách. Moderátoři rozebrali blížící se sjezdy ODS, TOP 09 i sociální demokracie. Zatímco Jana Maláčová oznámila odchod z politiky, v ODS se objevují nové ambice - například komunální politik Radim Ivan chce kandidovat na předsedu. "Je to možná naivní, ale minimálně sympatické," poznamenal Dostál. Ohledně TOP 09 se pak oba protagonisté zamýšleli nad tím, zda ji nový předseda dokáže zachránit, nebo už se fakticky stane jen frakcí ODS. "Ta strana mimo Prahu prostě neexistuje," shrnul Dostál.

Pokud se chcete dozvědět, co všechno se v zákulisí vzniku nové vlády odehrává, jaké spory hýbou koalicí a proč by měl Andrej Babiš řešit svůj střet zájmů dřív, než usedne do Strakovy akademie - poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
