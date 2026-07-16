„Politici bohužel na mladé lidi často kašlou." Piráti představili projekt Mladá vláda

Piráti ve čtvrtek na pražské Štvanici představili projekt Mladá vláda, který má propojit mladé politiky a odborníky napříč stranou a připravovat návrhy k tématům, která podle nich nejvíce dopadají na mladou generaci.
Platforma má fungovat jako stínová vláda mladých pirátů. Její prioritou má být především dostupné bydlení, ale i podpora duševního zdraví nebo moderní vzdělávání.
„Dnes spouštíme Mladou vládu. Politici bohužel na mladé lidi často kašlou a tohle je naše odpověď. Tým lidí, který reprezentuje novou generaci. Pohled mladých je v politice strašně potřeba, vždyť právě na ně dopadnou dnešní rozhodnutí. Budoucnost řešíme teď,“ napsal předseda Pirátů Zdeněk Hřib na své síti X.
Předsedkyní Mladé vlády se stala místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová. Jednotlivé resorty pak povedou mladí zástupci Pirátů z komunální, krajské, parlamentní i evropské politiky. Každý z nich bude rozvíjet vlastní agendu, připravovat návrhy řešení a reagovat na aktuální politické události ve své oblasti.
„Naše generace bude s důsledky dnešních politických rozhodnutí žít nejdéle. Proto nechceme jen přihlížet a komentovat, ale přicházet s konkrétními řešeními,“ uvedla Stojanová. „Naší absolutní prioritou je dostupné bydlení, aby mladí lidé nemuseli celý život čekat na vlastní domov,“ dodala.
Na problém dostupnosti bydlení Piráti upozornili také rozestavěnými stany jako symbolickým 'stanovým městečkem', které vzniklo u Vily Štvanice, kde projekt představili. To mělo podle strany poukázat právě na to, že stále více mladých lidí si nemůže dovolit vlastní bydlení.
Kromě dostupného bydlení se chce Mladá vláda věnovat také modernizaci vzdělávání, podpoře vědy a výzkumu, duševnímu zdraví, boji proti dezinformacím nebo ochraně nezávislých médií. Zaměřit se chce rovněž na další témata, která podle Pirátů ovlivní život současné mladé generace.
„Politika se nedělá jen ve sněmovně nebo na ministerstvech. Každá velká změna začíná tam, kde lidé skutečně žijí, tedy v našich městech a obcích. Právě komunální politika je nejblíž problémům lidí, ať už jde o dostupné bydlení, školky, dopravu nebo bezpečný veřejný prostor,“ sdělil člen Mladé vlády a pirátský kandidát do zastupitelstva Hradce Králové Kamil Kubica.
Piráti mají také svou mládežnickou organizaci Mladé Pirátstvo. Sdružuje mladé lidi se zájmem o politiku a věnuje se tématům, jako je dostupné bydlení nebo podpora studentů. Podle strany vytváří prostor pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do veřejného dění a podílet se na řešení společenských problémů.
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