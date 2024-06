Lékař sexuálně napadl pacientku, ordinuje dál. Jsme bezmocní, tvrdí radnice i komora

Šestasedmdesátiletý lékař Alexej Nevedomský absolvoval lékařskou fakultu v Olomouci roku 1977. Získal tam odbornost ve fyziatrii, balneologii a léčebné rehabilitaci. Dnes ji naplňuje v soukromé rehabilitační ambulanci v Poliklinice Petrovice. Budovu vlastní hlavní město, spravuje ji městská část Praha-Petrovice.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Nevedomský dostal čtyři měsíce vězení podmíněně odložené na rok a půl. Zkušební lhůta mu uplyne s posledním dnem letošního roku. K incidentu došlo předloni v dubnu. Pacientku kvůli vyšetření zad nejprve vyzval, aby se úplně svlékla. Nahou ji pak během vyšetření sexuálně napadl.

"Když se otočila na záda, tak si zakryla prsa dlaněmi, neboť se styděla. Poté zavřela oči a najednou ucítila, jak jí vzal ruce z prsou a dal jí je pryč od těla a ve stejném okamžiku ucítila, jak jí položil ruku na prso a líbal jí druhé prso jazykem, na což nestihla reagovat, neboť byla ve velkém šoku," zní popis skutku v rozsudku, jejž redakce získala.

Všechny dotčené instituce se o provinění Nevedomského dozvěděly až od redakce. Nájemní smlouvu k ordinaci s ním uzavřela městská část Praha-Petrovice. Odstoupit od ní ale podle starostky Olgy Hromasové (STAN) nemůže ani ve chvíli, kdy je lékař odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný při výkonu praxe.

"Kdyby ztratil oprávnění provozovat lékařskou praxi, o čemž by musela rozhodnout Česká lékařská komora, tak v tom případě není důvod, proč bychom mu ordinaci pronajímali. Ale jinak nemáme nástroj proti němu zasáhnout," sdělila starostka, která s lékařem po upozornění od redakce mluvila.

Česká lékařská komora skutečně má pravomoc proti obdobným případům zasáhnout, v disciplinárním řízení může lékaře v krajním případě ze svých řad vyškrtnout. Automaticky by tím přišel o praxi. Jenže v tomto případě k tomu nedojde. Případ je podle pravidel komory promlčený.

"Aby se tím Česká lékařská komora mohla zabývat, musí ze zákona dostat stížnost. Jenže v tomto případě žádná nebyla," sdělil mluvčí komory Michal Sojka s tím, že promlčecí lhůta je jeden rok. Lékař se dopustil deliktu předloni v dubnu. Komora je proto nyní bezmocná. "Trestat někoho, koho potrestal soud, už se nedá," dodal.

Není povinností orgánů činných v trestním řízení upozornit lékařskou komoru, že se lékař provinil proti etice. A v tomto případě tak ani neudělaly. Stížnost nevznesla ani napadená pacientka, ta se "jen" obrátila na policii. Pravomoc vůči lékaři má sice ještě pražský magistrát, kde je lékař registrovaný. Ale ani ten se angažovat nebude.

Pro magistrát je klíčové, že soud lékaři neuložil zákaz činnosti. Úředníkům to podle mluvčího magistrátu Tadeáše Provazníka svazuje ruce. "Hlavní město nemůže na základě tohoto rozhodnutí soudu odebrat rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, které MUDr. Alexeji Nevedomskému udělil," vysvětlil.

"Pokud stěžovatel uvádí, že pouze prováděl vyšetření, stěží lze uvěřit, že by poškozená, i při zavřených očích, nepoznala rozdíl mezi dotykem při vyšetřování a líbáním ústy; dle její výpovědi se měl stěžovatel následně nadto i zeptat, zda se jí to líbilo. Není též jasné, jaký by poškozená mohla mít k nepravdivé výpovědi motiv."

Usnesení Ústavního soudu ze 7. května 2024