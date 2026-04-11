Policisté zadrželi čtyři podezřelé z odpálení a vykradení bankomatů. Pomocí zásahovky

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici.
Policie to dnes oznámila na síti X. Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.
"V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení," uvedla policie bez dalších podrobností.
Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.
Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Češky sahaly po vedení, čtyřhra jim ale nevyšla a Švýcarsko je krok od postupu
České tenistky prohrávají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové po čtyřhře se Švýcarskem 1:2 na zápasy. Markéta Vondroušová a Tereza Valentová podlehly Belindě Bencicové a Viktoriji Golubicové 7:6, 6:7, 1:6. Tým debutující kapitánky Barbory Strýcové se pokusí na tvrdém povrchu v Bielu o obrat v závěrečných dvouhrách.
ŽIVĚ Vance je v Pákistánu. Začalo jednání o míru, Írán si klade podmínky
V pákistánském Islámábádu dnes odpoledne začaly tolik očekávané trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. S odvoláním na zdroje a média to napsaly agentury Reuters a AFP.
Prokážeme laskavost, vyčistíme Hormuz. Nemáte odvahu. Trump se vysmál spojencům
Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti napsal, že Spojené státy začaly čistit Hormuzský průliv, čímž prokazují laskavost ostatním zemím světa. Zmínil přitom řadu spojenců s tím, že na takový krok nemají odvahu.
Zásah policie: V centru Prahy se střetli odpůrci a příznivci potratů
Nebylo loni v Praze patrně vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela". Letošní pochod proběhl klidněji díky mnohem masivnějšímu nasazení policie. Ta v některých místech zamezila blokování účastníků pochodu protestujícími.
Moc se chlubil? Hráči komentují údajný důvod pro vyhazov slavného kouče
Nedlouho poté, co v závěru základní části vystřídal na lavičce Vegas Bruce Cassidyho bouřlivák John Tortorella, přišel v hokejové NHL další šok. Islanders vyhodili trenéra Patricka Roye a přivedli zkušeného Petera DeBoera. Brzy se začalo řešit, co za neobvyklým tahem stálo.