Přeskočit na obsah
Benative
11. 4. Izabela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Policisté zadrželi čtyři podezřelé z odpálení a vykradení bankomatů. Pomocí zásahovky

ČTK

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici.

V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení v pátek za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby.
V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení v pátek za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby.Foto: Policie ČR
Policie to dnes oznámila na síti X. Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.

"V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení," uvedla policie bez dalších podrobností.

Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.

Související

Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Billie Jean King Cup 2026
Billie Jean King Cup 2026
Billie Jean King Cup 2026

Češky sahaly po vedení, čtyřhra jim ale nevyšla a Švýcarsko je krok od postupu

České tenistky prohrávají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové po čtyřhře se Švýcarskem 1:2 na zápasy. Markéta Vondroušová a Tereza Valentová podlehly Belindě Bencicové a Viktoriji Golubicové 7:6, 6:7, 1:6. Tým debutující kapitánky Barbory Strýcové se pokusí na tvrdém povrchu v Bielu o obrat v závěrečných dvouhrách.

Těžkooděnci oddělují znesvářené tábory na Václavském náměstí
Těžkooděnci oddělují znesvářené tábory na Václavském náměstí
Těžkooděnci oddělují znesvářené tábory na Václavském náměstí

Zásah policie: V centru Prahy se střetli odpůrci a příznivci potratů

Nebylo loni v Praze patrně vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela". Letošní pochod proběhl klidněji díky mnohem masivnějšímu nasazení policie. Ta v některých místech zamezila blokování účastníků pochodu protestujícími.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama