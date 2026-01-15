Přeskočit na obsah
15. 1.
Policisté zadrželi 16letého chlapce kvůli pokusu o vraždu v Praze

ČTK

Policisté vyšetřují pokus o vraždu v Praze, podezřelým je šestnáctiletý chlapec. Uvedl to ve čtvrtek server Novinky.cz. Napadeným je zhruba 60letý muž bez domova, kterého útočník pobodal. Podezřelý skončil ve vazbě.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Vážně zraněného muže našli policisté po oznámení na tísňovou linku v noci na sobotu 10. ledna v podchodu pod mostem u stanice metra Vltavská, kde napadený přespával. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina serveru řekl, že muž měl řadu bodných zranění. První pomoc mu poskytli policisté, které následně vystřídali přivolaní záchranáři. Zraněného poté přepravili do nemocnice.

Podezřelého dopadli policisté již krátce po činu. Pomohly jim k tomu i záběry z bezpečnostních kamer, píší Novinky.cz. Soud zadrženého mladíka poslal do vazby. Kvůli nízkému věku hrozí podezřelému nejvýše deset let vězení.

