Policisté zadrželi 16letého chlapce kvůli pokusu o vraždu v Praze

Policisté vyšetřují pokus o vraždu v Praze, podezřelým je šestnáctiletý chlapec. Uvedl to ve čtvrtek server Novinky.cz. Napadeným je zhruba 60letý muž bez domova, kterého útočník pobodal. Podezřelý skončil ve vazbě.
Vážně zraněného muže našli policisté po oznámení na tísňovou linku v noci na sobotu 10. ledna v podchodu pod mostem u stanice metra Vltavská, kde napadený přespával. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina serveru řekl, že muž měl řadu bodných zranění. První pomoc mu poskytli policisté, které následně vystřídali přivolaní záchranáři. Zraněného poté přepravili do nemocnice.
Podezřelého dopadli policisté již krátce po činu. Pomohly jim k tomu i záběry z bezpečnostních kamer, píší Novinky.cz. Soud zadrženého mladíka poslal do vazby. Kvůli nízkému věku hrozí podezřelému nejvýše deset let vězení.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.