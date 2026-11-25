Policisté na území téměř celé republiky zajistili 55 automatů s konopnými produkty.
Jde o pokračování akce Korund zaměřené na omezení dostupnosti výrobků obsahujících syntetické a polosyntetické kanabinoidy, jež mohou ohrožovat zdraví.
Při její první části v květnu kriminalisté provedli po celém Česku 60 prohlídek nebytových prostor a zajistili skoro 30 tisíc výrobků. Při nynějším zásahu zadrželi a obvinili padesátiletého jednatele firmy, jež z trhu po prvním zátahu nestáhla automaty. Soud ho poslal do vazby, řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Případ podle ní začal na jaře, kdy policisté začali prověřovat případ nezletilého chlapce, který skončil v bezvědomí v centru Ostravy.
„Lékařská vyšetření u něj potvrdila intoxikaci syntetickým kanabinoidem. Kriminalisté zjistili, že mladík si koupil a následně požil výrobek z CBD automatu. Odborné zkoumání vzorků zajištěných při květnových prohlídkách potvrdilo přítomnost psychoaktivních látek i syntetických kanabinoidů,“ uvedla mluvčí.
V činnosti pokračovali, tak jim automaty zabavili
Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání jedné fyzické a jedné právnické osoby pro neoprávněnou výrobu a jiné nakládání se zařazenými psychoaktivními látkami. Obvinění později rozšířili také o podezření ze šíření toxikomanie.
Protože podle policie obvinění v činnosti pokračovali a automaty s nebezpečnými výrobky z veřejných míst neodstranili, připravili kriminalisté další celostátní zásah.
Na akci spolupracovali policisté z Moravskoslezského kraje s kolegy z dalších regionů a Národní protidrogovou centrálou. Při přepravě zajištěných automatů pomáhali hasiči, kteří poskytli nákladní vozidla. Zkoumání vzorků odebraných při posledním zásahu podle Michalíkové v krátké době potvrdilo, že velká část prověřovaných výrobků obsahuje nebezpečné syntetické kanabinoidy.
V souvislosti s druhou částí akce Korund policie zadržela už v květnu obviněného padesátiletého muže, který skončil ve vazbě. Nyní si vyslechl obvinění z neoprávněné výroby a jiného nakládání s psychoaktivními látkami a šíření toxikomanie. Ve vězení může strávit až osm let.
Akce Korund zahrnovala i další rozsáhlé operace proti výrobě a distribuci produktů s kanabinoidy. Policie o jejích dosavadních výsledcích informovala v říjnu. Tehdy uvedla, že při sérii zásahů zajistila drogy a zařízení na jejich výrobu v hodnotě přibližně 330 milionů korun.
Odhalila dvě nelegální laboratoře a průmyslový provoz na výrobu produktů z technického konopí obohacovaného dalšími látkami. Zadržela také hotovost, kryptoměny a drahé kovy v hodnotě zhruba 60 milionů korun.
Podle Národní protidrogové centrály policisté při těchto operacích zajistili mimo jiné 11 tun konopné sušiny částečně napuštěné syntetickými kanabinoidy, více než tři tuny rostlin konopí a 2,65 tuny hašiše. Kriminalisté tehdy obvinili tři cizince a tři právnické osoby. Vyšetřování a odborná zkoumání zajištěných látek pokračují.
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