Policisté stíhají šestadvacetiletého muže, který podle nich v obci Korno na Berounsku usmrtil zvlášť brutálním a trýznivým způsobem psa. Jedenáctiměsíční zlatý retrívr podle pitevní zprávy před smrtí velmi trpěl. Obviněný skončil ve vazbě, aby neovlivňoval svědky a trestnou činnost neopakoval. Hrozí mu až šestileté vězení, uvedla v pátek na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Událost se stala 18. června mezi 17:00 a 18:00 u Korenského rybníka. Policisté při vyšetřování případu spolupracovali s krajskou veterinární správou.
Během několika měsíců shromáždili dostatek důkazů, získali znalecké posudky a koncem minulého týdne muže zadrželi a obvinili z týrání zvířat a výtržnictví.
„Vzhledem k závažnosti celého případu současně kriminalisté podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, a to z toho důvodu, aby obviněný neovlivňoval svědky a trestnou činnost neopakoval,“ sdělila mluvčí.
„Státní zástupce návrh akceptoval a koncem minulého týdne stanul obviněný muž před soudem. Soudce Okresního soudu v Berouně pak obviněného vzal do vazby,“ dodala Schneeweissová.
Policisté v souvislosti s případem hledají svědky, kteří týrání a usmrcení psa viděli. Žádají je, aby se přihlásili na linku 158 nebo kontaktovali berounské kriminalisty na telefonním čísle 974 872 700.
Mohlo by vás zajímat: Na pražském Bulharu se srazily dva osobní vlaky, zraněných je přes 30 lidí
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Další problém pro Trumpův oblouk. Výstavbu zablokovala už druhá soudkyně
Federální soudkyně v americkém státě Virginie se v pátek rozhodla předběžně zablokovat výstavbu vítězného oblouku ve Washingtonu. Jeho výstavbu prosazuje prezident Donald Trump. Jde o uspěchaný projekt, který postrádá právní opodstatnění, uvedla podle agentury Reuters. Projekt dříve dočasně zastavila federální soudkyně v hlavním městě. Tento týden prodloužila platnost rozhodnutí o další dva týdny.
ŽIVĚ Narušení vzdušného prostoru je nepřijatelné, Česko stojí za Polskem, prohlásil Babiš
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) odsoudil narušení polského vzdušného prostoru, považuje ho za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česko pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena v případě potřeby poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost. Na jihovýchodě Polska se v pátek zřítily dvě střely a proudový dron. Podle tamního premiéra Donalda Tuska byly ruské a šlo o cílenou provokaci.
Špatná zpráva pro Babiše. Mimořádnou daň zaplatí klienti bank. A ne málo, zní vzkaz
Přípravy vládních návrhů na sektorové daně jsou v plném proudu. Alespoň podle slov premiéra Andreje Babiše (ANO). Šéf kabinetu uvažuje o zdanění energetiky, zbrojovek i bank. Dohodu v koalici plánuje mít během listopadu. Šéfové dvou bankovních domů však nyní otevřeně popsali, jaké důsledky může mít zavedení sektorové daně v jejich sektoru.
Tečka: Pane Babiši, snažte se stavět s Minářem mosty. A jak to řešil za Fialy Rajchl
Pravidelná páteční Tečka reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Zajímají ho ovšem i další témata, lidé a události mimo politiku.