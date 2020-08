Policisté opět zasahují na radnici Brno-střed. Prověřují kupčení s byty za vlády ODS

Policisté z NCOZ zasahují opět na radnici městské části Brno-střed. Tentokrát na bytovém odboru, správě nemovitostí a v archivu. Zásah se podle informací HN a Aktuálně.cz týká kauzy Hubálek. Jak již redakce před několika měsíci informovaly, NCOZ prověřuje vysoce postavené brněnské politiky ODS kvůli podezření, že kupčili s městským majetkem a brali milionové úplatky.

Je to skoro rok a půl, co na radnici největší městské části Brno-střed zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Tehdy to byla součást vyšetřování bývalého vlivného zákulisního hráče ANO Jiřího Švachuly, jehož skupina dle pozdější obžaloby manipulovala veřejné zakázky za stamiliony. Nyní se NCOZ na radnici vrátila. Tentokrát však prověřuje manipulace s městským majetkem v éře ještě před Švachulou, kdy radnici vládla ODS.

Mezi podezřelými je tak exministr spravedlnosti, poslanec a mocný zákulisní hráč Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel, nynější primátorka Brna Markéta Vaňková i její vlivný náměstek Robert Kerndl.

Policejní akce se rozběhla kvůli rozhodnutí jejich známého, dříve také jihomoravského politika Pavla Hubálka, že bude vypovídat. Hubálka policisté stíhají a hrozí mu vězení za kupčení s městským majetkem. On ale tvrdí, že byl součástí systému, který vytvořili právě významní politici ODS. Ti Brno řídili před hnutím ANO.

Bývalý starosta obce Rojetín s osmdesáti obyvateli se tak stal zásadním svědkem olomouckého vrchního státního zastupitelství. Někdejší politik ve svém svědectví, které HN a Aktuálně.cz získaly ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, popisuje systém zhruba čtyřiceti na sebe napojených firem a lidí, z velké části komunálních politiků ODS a jejich příbuzných. Ti měli obchodovat s městským majetkem a za statisícové až milionové provize jej přidělovat a účelově privatizovat.

Nynější zásah potvrdil žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Mezlík, který dozoruje také případ machinací kolem expolitiků ANO a hlavní postavy případu Jiřího Švachuly. "Aktuálně prováděné prohlídky nejsou prováděné v mnou dozorovaných kauzách, a tedy ne v souvislosti s kauzou Stoka," řekl pro HN Mezlík.

Dozorující státní zástupkyní kauzy Hubálek je Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Ta zásah nechtěla nijak komentovat. "K úkonům na Brně-střed se v tomto okamžiku nebudu nijak vyjadřovat," uvedla pro HN žalobkyně.

"Nebudeme se vyjadřovat k té věci. Je tu policie, poskytujeme součinnost, policie vyžaduje podklady," potvrdil HN tajemník Brna-střed Petr Štika.

Hubálek: S městským majetkem manipulovala organizovaná skupina

Pojítkem mezi Hubálkovým případem a korupční kauzou ANO na Brno-střed nazvanou Stoka je bývalý šéf Správy nemovitostí Brno-střed Petr Kosmák. Po policejní razii v březnu minulého roku se jako jediný ihned doznal k manipulacím zakázek pod vedením tehdejšího místostarosty Jiřího Švachuly (ANO). Dnes je v kauze Stoka spolupracujícím obviněným, což policistům může výrazně pomoci i při současném vyšetřování. Dle Hubálka byl členem skupiny, která předtím v Brně manipulovala přidělování městských bytů.

"Já sám jsem se dopustil i samostatných trestných činů, ale základem a podstatou mého jednání byla skutečnost, že jsem nebyl sám, ale tuto činnost prováděla řada dalších osob, o kterých vypovídám. Uvedené osoby se i samy obohatily a dnes jsou majiteli lukrativních nemovitostí v Brně-střed. Na listech vlastnictví figurují tito lidé nebo jejich rodinní příslušníci anebo nastrčené osoby, které se spolu s námi podílely na této nezákonné činnosti," vypověděl stíhaný muž.

Hubálek sebe sama v systému staví do pozice takzvané kontaktní osoby, která měla za úkol předem vytipovaným jedincům nabízet dle jejich požadavků nemovitosti do pronájmu a kasírovat za to provize. Magistrátní politici pak v radě a zastupitelstvu odhlasovali, že je nájemníkům Brno odprodá.

"V případech, o kterých vypovídám a vypovídat ještě budu, jsem měl inkasovat od těchto lidí peníze ve výši, která mi byla předem sdělena, a které jsem musel odnést určitému člověku, který byl zapojen do systému. Nikdy bych sám nedokázal realizovat tolik nájmů a prodejů bytů a nebytových prostor," hájil se ve výpovědi Hubálek.

Za osoby, které měly v jím popsaném systému "rozhodovací pravomoc", přitom označuje vlivné politiky ODS, kteří v té době na brněnské radnici seděli. "Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Ota Bradáč, kdy se tito seznámili při studiích na vysoké škole, kdy si Kerndl a Bradáč dodělávali doktorandské studium a Pavel Blažek zde učil," uvedl Hubálek.

Blažek: je to naprostý nesmysl

Blažek, stejně jako Vaňková i Kerndl, mají za to, že Hubálkova výpověď jen slouží politickému boji mezi ODS a částí hnutí ANO.

"Již více než před rokem jsme byli upozorněni, že celý předmětný trestní spis s těmito výpověďmi obviněného Hubálka byl nabízen různým osobám v Brně ke koupi a k využití, a to včetně představitelů některých politických stran. Trestní spis se tehdy dostal do rukou i poslanci Pavlu Blažkovi, který reagoval okamžitým podáním trestního oznámení," napsali v reakci na dotazy Aktuálně.cz a HN.