23. 1.
Policisté obvinili muže z Prostějovska kvůli výhružnému komentáři prezidentovi

ČTK

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X.

ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradilek
Muž podle policie komentoval článek týkající se dvoudenní prezidentovy návštěvy v Olomouckém kraji. Hrozí mu až tři roky vězení. Prezident případ během své cesty komentoval s tím, že jde zřejmě o frustrovaného člověka, který měl potřebu dát prostor svým emocím.

Policisté bližší informace k případu neuvedli, v souvislosti s obviněním muže jen podotkli, že svoboda slova a vyhrožování násilím jsou dvě rozdílné věci. Nenávistné komentáře vztahující se k návštěvě prezidenta v Olomouckém kraji se objevily například na Facebooku pod článkem regionálního deníku popisujícím, že prezident bude v Prostějově obědvat v Národním domě a navštíví tamní oděvní firmu. Pod článkem se objevila téměř tisícovka komentářů, velká část z nich směřovala proti hlavě státu.

Pavel během své návštěvy Olomouckého kraje uvedl, že internet se stále více plní negativním až útočným obsahem. „Mnohdy jsou to uměle generované účty, které jen znásobují nějakou zprávu a vytvářejí poté dojem masového šíření z mnoha zdrojů. Ten konkrétní případ z Prostějovska, mám za to, z toho, co jsem o tom slyšel, že je to frustrovaný člověk, který tímto způsobem dává průchod svým emocím,“ uvedl prezident.

Podotkl přitom, že rozumí tomu, proč se policie na podobné věci zaměřuje. „Na druhou stranu chápu, že policie nemůže žádnou takovou věc nechat bez povšimnutí a musí tomu věnovat pozornost, protože bychom si určitě nepřáli, aby se u nás stalo něco podobného jako na Slovensku nebo v některých jiných zemích,“ uvedl ve čtvrtek prezident.

Prezident svou dvoudenní cestu v Olomouckém kraji začal ve čtvrtek v Olomouci debatou se studenty, navštívil také vojáky v Přáslavicích, město Hranice, Přerov a Prostějov. Návštěvu odpoledne zakončil u 601. skupiny speciálních sil v Prostějově. Pavel po studiu nastoupil právě do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení.

