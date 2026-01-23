Policisté obvinili muže z Prostějovska kvůli výhružnému komentáři prezidentovi

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X.
Muž podle policie komentoval článek týkající se dvoudenní prezidentovy návštěvy v Olomouckém kraji. Hrozí mu až tři roky vězení. Prezident případ během své cesty komentoval s tím, že jde zřejmě o frustrovaného člověka, který měl potřebu dát prostor svým emocím.
Policisté bližší informace k případu neuvedli, v souvislosti s obviněním muže jen podotkli, že svoboda slova a vyhrožování násilím jsou dvě rozdílné věci. Nenávistné komentáře vztahující se k návštěvě prezidenta v Olomouckém kraji se objevily například na Facebooku pod článkem regionálního deníku popisujícím, že prezident bude v Prostějově obědvat v Národním domě a navštíví tamní oděvní firmu. Pod článkem se objevila téměř tisícovka komentářů, velká část z nich směřovala proti hlavě státu.
Pavel během své návštěvy Olomouckého kraje uvedl, že internet se stále více plní negativním až útočným obsahem. „Mnohdy jsou to uměle generované účty, které jen znásobují nějakou zprávu a vytvářejí poté dojem masového šíření z mnoha zdrojů. Ten konkrétní případ z Prostějovska, mám za to, z toho, co jsem o tom slyšel, že je to frustrovaný člověk, který tímto způsobem dává průchod svým emocím,“ uvedl prezident.
Podotkl přitom, že rozumí tomu, proč se policie na podobné věci zaměřuje. „Na druhou stranu chápu, že policie nemůže žádnou takovou věc nechat bez povšimnutí a musí tomu věnovat pozornost, protože bychom si určitě nepřáli, aby se u nás stalo něco podobného jako na Slovensku nebo v některých jiných zemích,“ uvedl ve čtvrtek prezident.
Prezident svou dvoudenní cestu v Olomouckém kraji začal ve čtvrtek v Olomouci debatou se studenty, navštívil také vojáky v Přáslavicích, město Hranice, Přerov a Prostějov. Návštěvu odpoledne zakončil u 601. skupiny speciálních sil v Prostějově. Pavel po studiu nastoupil právě do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení.
Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Neznámý útočník poškodil sekyrou Bartošovu kancelář v Kutné Hoře, nechal mu výhrůžný vzkaz
Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i vzkaz, uvedl Bartoš na síti X. Policie případ vyšetřuje, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Učitel v Praze ohlásil střelbu ve škole, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie v pátek prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o střelbě se ale nepotvrdila, oznámila brzy poté. Policisté na místě zadrželi muže podezřelého ze šíření poplašné zprávy. Policie napsala, že střelbu ohlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet její reakci.
Strach a obavy mezi státními úředníky. S Babišem přichází něco, co mnohé nepotěší
Vláda neztrácí čas a mnozí státní úředníci jsou v pozoru. Nebo přesněji řečeno ve velkých obavách z toho, co pro ně kabinet Andreje Babiše připravuje. Na změnách navíc pracuje velmi rychle, už na příští týden svolal Poslaneckou sněmovnu, kterou chce novelu zákona o služebním zákoně rychle „prohnat“.
"Zbavte se ho." Američané chtějí vyhodit novináře, který se ptá tenistů na Trumpa
Vzbudilo to pořádný poprask. Jeden z novinářů na probíhajícím Australian Open pokládá americkým tenistům otázku, jak jsou spokojeni s vládou aktuálního prezidenta USA Donalda Trumpa. Mezi některými Američany to zarezonovalo natolik, že žádají, aby pořadatelé odebrali žurnalistovi akreditaci.