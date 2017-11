Policie obvinila osm lidí podezřelých z distribuce drog, stejnou skupinu zatkla před čtyřmi lety

před 8 minutami

Až deset let za mřížemi hrozí osmi lidem, které policie obvinila z distribuce drog. Stejné lidi policie zatkla již při razii v roce 2013. "Distribuce pervitinu a heroinu probíhá na stále stejných adresách a zabývá se jím stejný okruh osob, jde o čtyři rodiny," řekl šéf kriminalistů Michal Dupák.

Kolín - Policie v Pečkách na Kolínsku zatkla minulý týden osm lidí, které obvinila z distribuce pervitinu a heroinu. Dva muže a šest žen ve věku 21 až 61 let soud poslal do vazby. Stejné lidi policie zatkla již při razii v roce 2013.

I tehdy byli všichni stíháni vazebně, po třech letech ale byli loni na podzim propuštěni. Ihned po propuštění opět začali prodávat drogy. Novinářům to řekl šéf kolínských kriminalistů Michal Dupák. Obviněným hrozí vzhledem k jejich trestní minulosti až deset let za mřížemi.

"V Pečkách jde o letitý problém, kdy jsme tam zasahovali již mnohokrát, za posledních zhruba deset let šlo o osm zásahů. Distribuce pervitinu a heroinu probíhá na stále stejných adresách a zabývá se jím stejný okruh osob, jde o čtyři rodiny," řekl Dupák.

Počet zadržených není podle Dupáka konečný. Při razii objevili policisté také další ženu, na kterou byl dříve vydán zatykač kvůli majetkové trestné činnosti.

Všech osm lidí začalo drogy prodávat hned po svém propuštění z vazby. Soud totiž od roku 2013, kdy se ve vazbě ocitli poprvé, nevydal pravomocný rozsudek. "V tu dobu jsme v Pečkách zaznamenali nárůst osob drogově závislých, které zde poptávaly drogy a samozřejmě se zde dopouštěly i majetkové trestné činnosti," dodal Dupák. Policie se podle něj na razii připravovala od letošního jara.

Zadržení podle Dupáka neprodávali drogy na ulici, ale přímo z domova. Drogy byly většinou uložené v kuchyni nebo v ložnici. Do Peček se kvůli obchodu s drogami sjížděli toxikomani z Kolínska i Prahy. Cílem policie je podle Dupáka definitivně zarazit drogovou aktivitu v Pečkách.

Při razii policisté našli několik tisíc korun a několik stovek dávek drog. Drogy podle Dupáka nebyly vyráběny přímo v Pečkách. "Oni mají síť vařičů, které obměňují. Podle poptávky berou určité množství pervitinu a heroinu," řekl.

Starosta Peček Milan Urban (ODS) aktivitu policie vítá. "Razie vítám. Vždycky po těch zásazích je tady chvíli klid, ale je potřeba, aby to bylo dokončeno i z druhé strany, aby ti distributoři byli pozavíraní, protože jinak to do roka začne znova," řekl Urban. Pečky patří ve středních Čechách k nejproblematičtějším oblastem z hlediska drog.