Policisté našli na jezeře Most pohřešovaného muže mrtvého. Po druhém stále pátrají

Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Tělo našli ve středu večer. Policie o tom informovala ve čtvrtek na sociální síti X. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
Při silné bouřce, která se přehnala v úterý pozdě odpoledne Ústeckým krajem, zůstala na jezeře šestičlenná skupina paddleboardistů. Kvůli silnému větru se nemohla dostat ke břehu.
Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva lidé podle prvotních informací spadli do vody.
Na pátrání se podílejí potápěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí. Na jezeře bylo i celou středu podle zjištění ČTK na místě mnoho lidí. A také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka.
Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se v Ústeckém kraji i ve čtvrtek mohly objevit bouřky, teploty budou o něco nižší než dosud, vystoupají nejvýše na 33 stupňů Celsia.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.
Od otevření patří mezi oblíbená místa rekreantů i turistů, konalo se u něj několik velkých akcí, o uplynulém víkendu to byl hudební festival.
Mohlo by vás zajímat: Záběry černé kočkovité šelmy u Roudné na Táborsku, video zveřejnila policie
Zklamání a rychlý pád z euforie. Mladí Češi neprošli ani do semifinále
Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu Finsku 4:5 a do semifinále nepostoupila.
Přesně v 8:15 přišel záblesk, který změnil svět navždy
Lidé mířili do práce a děti do školy, když se nad Hirošimou objevil jediný americký bombardér. O několik okamžiků později první atomová bomba použitá ve válce proměnila město v trosky a navždy změnila běh dějin.
Neuvěřitelný finiš českého zázraku. Botková vytáhla štafetu ke světovému stříbru
Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.
KVÍZ: Tohle jste se učili ve škole. Poznáte, která známá „fakta“ dnes už dávno neplatí?
Ve škole jsme se učili stovky historických příběhů. Jenže některé z nich nikdy nebyly pravda, jiné časem překryly filmy, propaganda nebo lidová představivost. Poznáte, která známá tvrzení obstála před moderním výzkumem a která se ukázala jako mýty? Připravili jsme kvíz, který umí překvapit i milovníky historie.
ŽIVĚ Putin po zpomalení ruského postupu na Ukrajině podnikl změny ve velení vojsk
Ruský prezident Vladimir Putin vyměnil klíčové velitele uskupení ruských vojsk na Ukrajině, informovala ve středu média. Jde o důsledek nesplněného úkolu rychle dobýt celý průmyslový region Donbas na východě napadené země, usoudil server The Moscow Times.