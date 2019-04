Policisté našli hledanou dívku z Uhříněvse, byla s matkou na letišti ve Vídni

Pětiletou dívku, kterou v úterý unesli v pražské Uhříněvsi, policisté vypátrali. Je zdravá a v pořádku. Další informace kriminalisté podle něj zveřejní později. Policisté našli hledanou dívku na letišti ve Vídni společně s její matkou, po níž také pátrali. Se svou dcerou má jednačtyřicetiletá žena zakázaný styk, děvče bylo svěřeno do péče babičky.

"V tuto chvíli můžeme potvrdit, že dívenka byla vypátrána. Je v pořádku a zdravá. Podrobnosti k celé události přineseme v nejkratší možné době. Všem děkujeme za pomoc při pátrání," uvedli policisté na twitteru.

Dívku neznámí muži v úterý před 13:00 vytrhli babičce z náruče v ulici Vlasty Průchové v Praze 10 Uhříněvsi a naložili do přistaveného osobního auta značky Volvo. Policisté uvedli,že únosci dívku odvézt do zahraničí, pravděpodobně do Německa.

Podle informací médií vedli rodiče o svou dceru ostrý spor. Žena svého bývalého manžela obvinila, že dívku zneužíval. Ten zase tvrdí, že jeho bývalá partnerka má poruchu osobnosti a může být nebezpečná, uvedla dnešní Mladá fronta Dnes.