Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie ukončila zásah v hořovické nemocnici, výbušninu nenašla

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Policisté ukončili zásah kvůli anonymní bombové výhrůžce v hořovické nemocnici, výbušninu nenašli. Zařízení ve čtvrtek ráno opustily desítky lidí, pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Evakuovaní se nyní vrací, řekla ČTK před 13:00 policejní mluvčí Michaela Richterová. Policisté dělají podle mluvčí maximum pro to, aby zadrželi člověka, který nemocnici vyhrožoval.

Policie ČR, policistka
Ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
Reklama

„Musíme všechno vyhodnotit, prověřit,“ doplnila Richterová. Nemocnici prohledávali policejní hlídky a psovodi s pěti psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Záchranáři pacienty odvezli do nemocnic v širokém okolí. Provozní ředitel nemocnice Jiří Pichlík uvedl, že jsou všichni pacienti i personál v pořádku.

Záchranná služba převezla 13 pacientů do okolních nemocnic, dalších 63 lidí bylo evakuováno do místního kulturního domu. Během odpoledne by se měli vrátit do hořovické nemocnice, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Související

Událost policii nahlásila kolem 7:30 pracovnice hořovické nemocnice. Přesný počet pacientů, kteří se museli evakuovat, Richterová neuvedla. Podle prvotních zpráv policie šlo o stovky lidí, později mluvčí uvedla, že jde o desítky.

„Co se týče ležících pacientů, případně na přístrojích, ti se ponechali v nemocnici s tím, že tam hned nastoupili policisté i se třemi psovody a začali prohledávat celý objekt.

Reklama
Reklama

Podle Pichlíka byla v souladu s bezpečnostními protokoly okamžitě zahájena preventivní evakuace dotčených částí areálu. „Všichni pacienti i personál jsou v pořádku a pod dohledem zdravotníků. S policií plně spolupracujeme a poskytujeme jí veškerou součinnost,“ dodal Pichlík.

Kolem 11:30 bylo podle fotoreportéra ČTK zcela uzavřené parkoviště pro pacienty, bylo na něm plno připravených lůžek a pohybovali se po něm hasiči. Na pořádek dohlížela policie, a to nejen u nemocnice, ale i v jejím vzdálenějším okolí. Pohyb hasičských vozidel byl patrný po celém městě.

Mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková uvedla, že u události zasahoval maximální počet posádek rychlé zdravotnické pomoci, inspektor provozu, tým speciálních činností a tři vrtulníky letecké záchranné služby z Prahy, Plzně a Českých Budějovic.

V rámci spolupráce s pražskou záchrannou službou na místo vyjely také dva evakuační vozy. Vzhledem k rozsahu mimořádné události operační středisko v 7:52 aktivovalo takzvaný traumaplán, který trval až do odpoledne, kdy pokračoval návrat pacientů do hořovické nemocnice.

Reklama
Reklama

Středočeským záchranářům pomáhali kolegové z Plzeňského kraje. Do Hořovic vyslali inspektora provozu, dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci, jednu takzvanou rendez-vous systému a vrtulník letecké záchranné služby Kryštof 07, uvedl mluvčí plzeňské záchranné služby Martin Štěpán. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) středočeští záchranáři kvůli zásahu zrušili plánované cvičení.

Hasiči měli podle mluvčí Terezy Sýkory Fliegerové na místě 40 kusů techniky, většinou dodávkové automobily.

Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžkách. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli. V posledních pěti letech se nemocnice v Česku evakuovaly i kvůli požárům, záplavám či nálezu munice.

Hořovická nemocnice je součástí Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise. Kromě ní do skupiny patří také berounská nemocnice či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. V areálu jsou i byty pro zaměstnance nebo školka.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama