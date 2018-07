Ostravští policisté dopadli muže, který znásilnil osmiletou dívku. Hrozí mu až 12 let vězení

AKTUALIZOVÁNO před 55 minutami

Policisté dopadli muže, který znásilnil osmiletou dívku v Ostravě. Zadržený se k činu přiznal, řekl novinářům náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita. K dopadení muže pomohlo i zveřejnění záběrů zřejmého útočníka. Ve vězení může strávit až 12 let. Soud ho poslal do vazby. Podle policie byl čtyřiatřicetiletý muž v minulosti několikrát odsouzen. Hlavně za krádeže a za výtržnictví, když se obnažoval na veřejnosti. Muž 22. července postupoval podle naplánovaného modelu. Vyhlédl si konkrétní místo v Ostravě-Mariánských Horách i oběť. Dívenku uchopil za ruku a odvlekl do křoví, kde ji znásilnil. Dítě volalo o pomoc, ale nikdo jej neslyšel. Z místa pak utekl.