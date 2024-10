Nebudeme dávat pokuty. Policisté stávkovat nesmějí, tak budou protestovat jinak

Protest části policistů proti nedostatku členů policejního sboru se odehraje od 4. do 8. listopadu. Stávkovat ze zákona policisté sice nesmí, ale své stanovisko vyjádří tím, že v terénu některé pokuty nebudou ukládat a lidem chtějí důvod protestu vysvětlovat.

Lidé také v případech, kdy nikdo není v nebezpečí, můžou na hlídku čekat velmi dlouho. Řekl to dnes místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů Martin Červenka, který pracuje jako vedoucí policejního oddělení v Písku. Toto jsou podle něj příklady projevů protestu, další by měly upřesnit po tomto víkendu.

"Pokud to zákon umožní, budeme přestupky řešit domluvou, a místo vypisování pokutového bloku budeme lidem vysvětlovat, že policie v základních činnostech padne, že nebude schopna základní činnosti vykonávat," řekl Červenka. Kolik policistů se do akce zapojí, zatím není jasné. Podle Červenky podporu akci už vyjadřují tisíce policistů z celé republiky. V Česku slouží přes 40 000 policistů.

Dalším projevem protestu může být dlouhé čekání na hlídku v případech, kdy nejde o ohrožení zdraví. Například někdo oznámí vykradenou garáž, k níž přijede hlídka. Ta samá hlídka dostane oznámení o jiné krádeži, na kterou ale dorazí poté, až precizně vyšetří tu první. "Stává se, že když policista přijíždí na místo, už mu volají, že jinde se stalo něco jiného, ať to tam rychle vyřídí a jede dál. Ten policista práci udělá, ale při tom chvatu může něco přehlédnout, protože je tlačen do toho, aby letěl z místa na místo. A my už toto nechceme dělat, chceme to dělat poctivě, jde nám o dopadení pachatele, ne abychom toho zaevidovali co nejvíc. My jsme tu situaci nezavinili," dodal Červenka.

Na webu Červenka uvedl a popsal například to, kolik různých druhů institucí se na policii obrací, přičemž policisté jsou podle něj přetížení. Uvedl předpokládané a skutečné stavy policistů v jednotlivých městech k 1. září letošního roku. Například na oddělení v Písku by podle něj mělo sloužit 41 členů, ve skutečnosti jich je 28 a od března příštího roku by měl jejich počet klesnout na 22. V českokrumlovském oddělení je v plánu 31, ve skutečnosti jich je 18. Ve Strakonicích slouží 30 policistů, ale v plánu je 42, dodal.

Na nadcházející protesty tento týden upozornil server Seznam Zprávy. "Je vždy na uvážení policisty, k jakému druhu sankce přistoupí, případně jakou výši pokuty zvolí s přihlédnutím zejména k okolnostem spáchaného přestupku. Pohybují-li se policisté v tomto rámci a zákon tento způsob řešení umožňuje, je domluva zcela standardní možností, kterou lze při řešení přestupku zvolit," řekl webu k protestům mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.