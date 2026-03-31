Ikona počasí
Policie zpřísní opatření na Velikonoce, posílí hlídky i kontroly na silnicích

ČTK

Policie o nadcházejících velikonočních svátcích posílí hlídky v místech s vysokou koncentrací lidí a u církevních objektů. Preventivní opatření mají zvýšit bezpečnost během prodlouženého víkendu, uvedla policie na webu.

Policie ČR, policistka
Ilustrační foto.Foto: HN
Jsou reakcí na aktuální bezpečnostní situaci ve světě i nedávné zapálení haly zbrojovky v Pardubicích, které kriminalisté vyšetřují jako teroristický čin. Policisté se také zaměří na kontroly na silnicích po celé republice.

Zvýšená bezpečnostní opatření budou platit u takzvaných měkkých cílů, tedy sportovních, kulturních a společenských akcí, u dopravních uzlů, na mezinárodních letištích i u církevních objektů. Denně se do těchto opatření zapojí víc než 1000 policistů napříč republikou, a to včetně hlídek vybavených balistickou ochranou a samopaly.

Související

„V souladu s platným stupněm ohrožení terorismem B posilujeme hlídkovou činnost v místech s vysokou koncentrací osob a u církevních objektů. V ulicích i na letištích se setkáte s hlídkami vybavenými balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Jedná se o preventivní opatření umožňující okamžitou reakci na případné bezpečnostní riziko. Naším cílem je, aby ČR zůstala bezpečným místem pro život i sváteční setkávání,“ oznámila policie.

Kvůli zvýšenému provozu a riziku dopravních nehod o Velikonocích policie tradičně posílí i hlídky na silnicích. Zaměří se na dodržování rychlosti, způsob jízdy, nevěnování se řízení, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a alkohol či drogy za volantem.

Dopravně bezpečnostní akce potrvá od čtvrtka do Velikonočního pondělí v celé zemi. Policisté budou dohlížet zejména na rizikové úseky, místa s hustým provozem a lokality, kam lidé během Velikonoc nejčastěji směřují. Součástí akce bude i prevence a připomínání základních pravidel bezpečného chování na silnicích.

V Česku nyní platí druhý stupeň hrozby nebezpečí terorismu ze čtyř, což znamená mírné ohrožení. Nezvýšil se ani po požáru haly zbrojovky v Pardubicích. Policie zatím obvinila pět lidí, které podezírá z úmyslného zapálení haly. Jsou obviněni z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.

Související
Mohlo by vás zajímat
Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích, který bude rozhodovat o vazbě pro obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding, 24. března 2026, Pardubice.

Kdo je čtvrtý "terorista"? Zapálení zbrojovky v Pardubicích v 10 klíčových otázkách

Pět zadržených osob, stamilionové škody, ale také několik velkých otazníků. Kvůli založení požáru v areálu zbrojovky LPP Holding policie obvinila několik propalestinských aktivistů z terorismu, po dalších lidech pátrá. Též vyšetřuje, zda za akcí nestála cizí moc. Redakce Aktuálně.cz vyzpovídala několik lidí z bezpečnostní komunity a nabízí souhrn 10 nejdůležitějších otázek ohledně třaskavé kauzy.

