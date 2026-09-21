Svědectví z místa střelby. Muž v Praze pálil z okna, lidé se rychle schovávali

Muž ve špatném psychickém stavu střílel v pražských Košířích z okna svého bytu. Vyděšení sousedé okamžitě zavolali na místo policii, která 58letého muže zpacifikovala. Deník Aktuálně.cz hovořil s několika svědky na místě.
„V ulici Pod Kavalírkou v Praze 5 prověřujeme oznámení na linku 158 o několika výstřelech na ulici,“ potvrdil informaci pro web Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
„Šla jsem zrovna domů z práce, když do ulice přede mnou vjelo rychlým tempem houkající policejní auto. Když policisté z vozu vyskákali ven, ozval se několik metrů ode mě výstřel,“ potvrdila náhodná svědkyně, která bydlí nedaleko místa zásahu.
Podle jejích slov předcházely střelbě výzvy policistů, aby pachatel zvedl ruce nad hlavu. Po zaznění výstřelu se ona i několik dalších kolemjdoucích běželi ukrýt za roh. Další rány už nicméně nepadly, policisté pachatele zpacifikovali.
„Slyšeli jsme rány za oknem, mysleli jsme si, že někdo dělá ohňostroj, tak jsme se šli s dětmi podívat na balkon,“ popsal Aktuálně.cz další svědek z místa. Když zjistil, že se jedná o zbraň, šel se s rodinou ukrýt dovnitř. Podle dalších svědků se na místě nachází minimálně deset policejních vozů.
Na svém profilu na síti X policie uvedla, že za pomocí donucovacích prostředků hlídky zadržely 58letého muže, jenž podle dostupných informací střílel zbraní ráže 9 mm z okna svého bytu ve čtvrtém patře v ulici Pod Kavalírkou. Ta je momentálně uzavřena společně s částí Musílkovy ulice.
„Nikdo při události nebyl zraněn. Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvodem, proč ze zbraně střílel. Nyní mimo jiné nyní zjišťujeme, zda muž zbraň držel legálně,“ dodávají policisté.
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