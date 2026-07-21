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Domácí

Policie zasahuje v budově magistrátu ve Škodově paláci v centru Prahy

ČTK

Policie zasahuje v úterý v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací, uvedly Novinky.cz. ČTK zásah potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, policie podle něj zatím nikoho neobvinila.

Policie ČR, policistka
Ilustrační foto. Foto: HN – Lukáš Bíba
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Podle zdroje Novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam Zprávy napsaly, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi.

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"Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor, ve věci, ve které dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním vykonává Městské státní zastupitelství v Praze. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Dle aktuálních informací, které mám k dispozici, k sdělení obvinění dosud nedošlo," napsal Cimbala ČTK.

"Mohu potvrdit, že jsme dnes ze strany Magistrátu hlavního města Prahy poskytli součinnost Policii České republiky. V tuto chvíli nemůžeme sdělovat bližší informace. S policií jsme nadále v kontaktu a poskytujeme jí maximální součinnost,“ sdělil Seznam Zprávám mluvčí magistrátu Vít Hofman. "V tuto chvíli mohu uvést, že byly zadrženy dvě osoby. Více se zatím nemohu k případu vyjadřovat," řekl serveru mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

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