Policie v pátek dopoledne zasahovala na základní škole ve Školní ulici v Příbrami kvůli oznámení o možném střelci. Informace o střelbě ani o přítomnosti člověka se zbraní se ale nepotvrdily. Podle policie někdo ve škole zřejmě chybně stiskl tlačítko SOS. Děti se mohou vrátit do tříd.
Na místo dorazily dostupné policejní hlídky a zásahová jednotka. Policisté prohledali všechny prostory školy ve spolupráci s kolegy z Plzeňského kraje. Do bezpečného prostoru, školní tělocvičny, evakuovali bezmála 900 dětí a zaměstnanců školy.
„Doposud provedené prohlídky nepotvrdily výskyt osoby se zbraní ve škole,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Ředitelka školy Klára Karlíková už dopoledne uvedla, že zásah je pravděpodobně reakcí na planý poplach. Budova byla v té době evakuována.
Na místě zasahovali také hasiči.
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