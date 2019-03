Policie zasahuje na několika místech, v plánu má i prohlídku advokátní kanceláře

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují na několika místech včetně Prahy. Plánovány jsou i prohlídky v jedné advokátní kanceláři, uvedla Česká televize. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej řekl, že policisté provádí úkony trestního řízení, bližší informace nesdělil.

Na více místech současně policisté z útvaru zasahovali i počátkem března. Tehdy přišli do pražského sídla firmy Kapsch a do bytu jejího ředitele, do Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně, na radnici městské části Brno-střed, k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi nebo k vlivnému sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi v Prostějově.

Podle tehdejších informací Ibeheje policisté konali ve dvou samostatných trestních věcech. V souvislosti s veřejnými zakázkami městské části Brno-střed pak obvinili devět lidí z účasti na zločinecké organizované skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Ve vazbě skončilo pět stíhaných a hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení.