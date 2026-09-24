Policie zasahovala v budově VZP a ve farmaceutických firmách

Policie ve čtvrtek zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a ve zhruba deseti farmaceutických společnostech, informoval večer Zdravotnický deník. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou.
Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva příbramské nemocnice, její mluvčí Martin Janota na dotaz ČTK řekl, že Honěk od čtvrtka čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
„Dnes započaly v budově VZP úkony orgánů činných v trestním řízení. Vedení úřadu i všichni jeho zaměstnanci poskytují vyšetřovatelům plnou a maximální možnou součinnost. Naším primárním zájmem je transparentní a důkladné prošetření celé záležitosti. V souladu s tímto postojem v tuto chvíli aktivně předáváme příslušným orgánům veškerá vyžádaná data, dokumenty a další podklady nezbytné pro jejich práci,“ sdělila Zdravotnickému deníku mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) David Kolář serveru potvrdil, že zásah policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká více farmaceutických firem.
„Informaci o prošetřování NCOZ jsme obdrželi. Všechny oslovené členské společnosti AIFP plně spolupracují s NCOZ a poskytují maximální součinnost. Vyšetřování se netýká našich členských společností, ale třetí strany,“ uvedl Kolář.
Policisté zasahovali například ve společnosti Boehringer Ingelheim, potvrdila Zdravotnickému deníku její PR manažerka Markéta Kolanová.
Podle Plívové se trestní řízení nachází v přípravné a neveřejné fázi, proto se VZP nemůže a nebude blíže vyjadřovat, aby nenarušila vyšetřování. "Chtěli bychom ujistit veřejnost, že běžný chod VZP a standardní agendy úřadu nejsou touto situací nijak dotčeny a nadále probíhají ve standardním režimu," doplnila mluvčí.
Bližší informace nesdělil ani mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. "Mohu pouze v obecné rovině uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Více informací zatím poskytovat nebudeme,” napsal Odkryto.cz Ibehej.
Podle Odkryto.cz se případ týká podezření na krádež citlivých dat VZP. Náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) o možném zadržení šéfa příbramské nemocnice nemá informace, řekl večer ČTK.
NCOZ v centrále VZP zasahovala také loni počátkem listopadu. Týkalo se to veřejných zakázek, zadržela 19 lidí. Následně obvinila 13 z nich ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Největší zdravotní pojišťovna v ČR vystupuje v kauze jako poškozená, uvedla tehdy její mluvčí.
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