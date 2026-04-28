Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě, zadržela 13 lidí

ČTK

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Na zásah upozornil server Seznam Zprávy. Podle Deníku N při něm policie zadržela 13 lidí a mezi nimi i členy vedení nemocnice včetně ředitele Stanislava Holobrady. Podezřívá je ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) k zásahu uvedla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.

„Náš útvar NCOZ dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ sdělil mluvčí NCOZ. EPPO v minulosti v Česku dozoroval například případy, které se týkaly možného zneužití evropských fondů. Zda byl někdo zadržen, Ibehej nechtěl říct.

Podle Deníku N se zásah týká nemocničních zakázek částečně hrazených z evropských dotací. Údajně byly ovlivňovány ve prospěch spřátelených firem. Některé ze zadržených se policie chystá obvinit, uvedl Deník N.

„Středočeský krajský úřad prostřednictvím odboru zdravotnictví dnes poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram,“ řekla bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu. Podobně se vyjádřil mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota. „Od rána u nás v nemocnici probíhají úkony trestního řízení a poskytujeme součinnost,“ uvedl. Krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) pouze řekl, že kraj byl vyzván k součinnosti při vyšetřování. „Nemohu k tomu říct detaily,“ dodal.

Pecková v reakci na zásah policie v Příbrami sdělila, že Středočeský kraj je zřizovatelem téměř 300 příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. „Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy. Součinnost pro vyšetřování je samozřejmostí. Pro Středočeský kraj je zcela zásadní transparentnost, otevřenost a důsledné dodržování právních předpisů,“ dodala.

Podle zpravodaje na místě byli policisté u příbramské nemocnice ještě po poledni a byli v samostatné budově ředitelství. Před nemocnicí stálo několik neoznačených policejních vozů, kolem nichž se pohybovali policisté v civilu.

Server Seznam Zprávy napsal, že kromě dokumentů si policisté z hlavní budovy příbramské nemocnice odvezli také kamery, které nemocnice nainstalovala zhruba před dvěma lety.

Příbramská nemocnice dostala podle serveru hlidacstatu.cz 206 dotací v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun, které směřovaly do modernizace, energetických úspor a rozvoje péče. Nejvíce peněz z dotací čerpala nemocnice v roce 2021 (564 milionů korun).

Jednou z největších investic příbramské nemocnice za poslední dobu byl loni otevřený zrekonstruovaný pavilon D2 pro operační obory. Rekonstrukci předcházela demolice pavilonu N a výstavba nové a větší budovy určené převážně pro dětskou zdravotní péči. Náklady na obě akce, které trvaly tři roky, jsou 376 milionů korun, z toho bylo 370 milionů hrazeno dotací Středočeského kraje.

Loni na jaře oznámila nemocnice pořízení nového robotického operačního systému, na který schválilo krajské zastupitelstvo devadesátimilionovou dotaci. V loňském roce nemocnice také otevřela zrekonstruovaný bazén za 36,2 milionu korun, téměř 28 milionů korun pokryla nemocnice z evropské dotace. V červnu 2022 získala dotaci 150 milionů korun na obnovu zdravotnické techniky.

Podle informací serveru nemocnice uzavřela celkem 9262 smluv v celkové hodnotě čtyř miliard korun. V roce 2026 dosud nemocnice uzavřela 144 smluv za 30 milionů korun.

Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.
Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.
Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.

„Teď to nevydávejte, je to politicky citlivé.“ Řehka otevřeně o „zakázaném“ podcastu s prezidentem

Ve vyhrocenou debatu se v úterý proměnilo sněmovní jednání o sociálních sítích české armády. Hlavním a jediným bodem diskuze se velmi rychle stal „zakázaný“ podcast generálního štábu s Petrem Pavlem. A byť ministerstvo obrany chtělo věc tutlat a neřešit, náčelník generálního štábu hodil do téhle strategii vidle. Detailně poslancům popsal, proč údajně resort zastavil rozhovor s prezidentem.

Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit

ŽIVĚ "Nákup kradeného zboží je zločin." Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Tennis: BNP Paribas Open-Day 9

Siniaková bude opět světovou jedničkou

Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.

Těžba ropy na jižní Moravě
Těžba ropy na jižní Moravě
Těžba ropy na jižní Moravě

Překvapivý exit. Spojené arabské emiráty práskly dveřmi v klíčové organizaci

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.

Kongres ODS v Brně, den druhý
Kongres ODS v Brně, den druhý
Kongres ODS v Brně, den druhý

Kubovo hnutí Naše Česko posiluje: Daczická odchází z ODS

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.

