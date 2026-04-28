Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě, zadržela 13 lidí

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Na zásah upozornil server Seznam Zprávy. Podle Deníku N při něm policie zadržela 13 lidí a mezi nimi i členy vedení nemocnice včetně ředitele Stanislava Holobrady. Podezřívá je ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) k zásahu uvedla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.
„Náš útvar NCOZ dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ sdělil mluvčí NCOZ. EPPO v minulosti v Česku dozoroval například případy, které se týkaly možného zneužití evropských fondů. Zda byl někdo zadržen, Ibehej nechtěl říct.
Podle Deníku N se zásah týká nemocničních zakázek částečně hrazených z evropských dotací. Údajně byly ovlivňovány ve prospěch spřátelených firem. Některé ze zadržených se policie chystá obvinit, uvedl Deník N.
„Středočeský krajský úřad prostřednictvím odboru zdravotnictví dnes poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram,“ řekla bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu. Podobně se vyjádřil mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota. „Od rána u nás v nemocnici probíhají úkony trestního řízení a poskytujeme součinnost,“ uvedl. Krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) pouze řekl, že kraj byl vyzván k součinnosti při vyšetřování. „Nemohu k tomu říct detaily,“ dodal.
Pecková v reakci na zásah policie v Příbrami sdělila, že Středočeský kraj je zřizovatelem téměř 300 příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. „Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy. Součinnost pro vyšetřování je samozřejmostí. Pro Středočeský kraj je zcela zásadní transparentnost, otevřenost a důsledné dodržování právních předpisů,“ dodala.
Podle zpravodaje na místě byli policisté u příbramské nemocnice ještě po poledni a byli v samostatné budově ředitelství. Před nemocnicí stálo několik neoznačených policejních vozů, kolem nichž se pohybovali policisté v civilu.
Server Seznam Zprávy napsal, že kromě dokumentů si policisté z hlavní budovy příbramské nemocnice odvezli také kamery, které nemocnice nainstalovala zhruba před dvěma lety.
Příbramská nemocnice dostala podle serveru hlidacstatu.cz 206 dotací v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun, které směřovaly do modernizace, energetických úspor a rozvoje péče. Nejvíce peněz z dotací čerpala nemocnice v roce 2021 (564 milionů korun).
Jednou z největších investic příbramské nemocnice za poslední dobu byl loni otevřený zrekonstruovaný pavilon D2 pro operační obory. Rekonstrukci předcházela demolice pavilonu N a výstavba nové a větší budovy určené převážně pro dětskou zdravotní péči. Náklady na obě akce, které trvaly tři roky, jsou 376 milionů korun, z toho bylo 370 milionů hrazeno dotací Středočeského kraje.
Loni na jaře oznámila nemocnice pořízení nového robotického operačního systému, na který schválilo krajské zastupitelstvo devadesátimilionovou dotaci. V loňském roce nemocnice také otevřela zrekonstruovaný bazén za 36,2 milionu korun, téměř 28 milionů korun pokryla nemocnice z evropské dotace. V červnu 2022 získala dotaci 150 milionů korun na obnovu zdravotnické techniky.
Podle informací serveru nemocnice uzavřela celkem 9262 smluv v celkové hodnotě čtyř miliard korun. V roce 2026 dosud nemocnice uzavřela 144 smluv za 30 milionů korun.
