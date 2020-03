Policie zasáhla proti spekulantům s rouškami. V Lovosicích byly statisíce respirátorů

Statisíce respirátorů a dalších ochranných pomůcek byly v průmyslové zóně v Lovosicích na Litoměřicku. Na základě rozhodnutí hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) je převzal kraj, část zůstane v regionu, část míří do Prahy.

Jedná se o 680.000 respirátorů. Během kontroly skladu celníci objevili i 28.000 roušek. Česko přitom při nynější epidemii koronaviru trpí nedostatkem roušek a respirátorů, chybějí v nemocnicích, ordinacích i v domovech seniorů.

"Bylo zjištěno, že v Lovosicích ve skladech jsou ochranné pomůcky, u nichž bylo podezření, že by mohly být vyvezeny z České republiky," uvedl hejtman. Na základě rozhodnutí hejtmana věci převezme stát. Firma, u níž se ochranné pomůcky objevily, za ně dostane náhradu v cenách obvyklých. "Domluvili jsme se, že část dostanou policisté a hasiči. Ještě dnes v noci si to převeze ministerstvo vnitra do Prahy," uvedl Bubeníček.

Do Prahy převezou auta 300.000 kusů respirátorů a 380.000 zůstane k rozdělení v Ústeckém kraji. Z 28.000 roušek si polovinu převezme ministerstvo vnitra, druhá půlka zůstane pro potřebu Ústeckého kraje. "Věci bude rozdělovat dopoledne. Je tak šance, že se ochranné pomůcky dostanou k dalším lidem," uvedl Bubeníček.

V České republice platí nouzový stav. Vláda nenařídila celoplošnou povinnost poskytnout věcné prostředky v podobě zdravotnického materiálu. Proto bylo nutné, aby podle krizového zákona nařídil opatření hejtman. O vydání nařízení požádal hejtmana ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zásah policie proti spekulantům s rouškami. Na můj popud hejtman Ústeckého kraje ve spolupráci s @PolicieCZ podle krizového zákona zajistil téměř 700 tis.roušek od firmy, která je měla dodat na zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu. #spolutozvladneme — Jan Hamáček (@jhamacek) March 17, 2020

Hamáček na twitteru uvedl, že šlo o zásah policie proti spekulantům s rouškami. "Na můj popud hejtman Ústeckého kraje ve spolupráci s policií podle krizového zákona zajistil téměř 700 tisíc roušek od firmy, která je měla dodat na zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu," napsal na twitteru ministr vnitra.

Česká republika trpí nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Vládu za to kritizuje opozice. Látkové roušky si lidé šijí sami. Ministerstvo vnitra od soboty za dodávky, které mají teprve přijít, vydalo 1,065 miliardy korun.

