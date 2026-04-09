Policie zadržela u Aše uprchlou německou extremistku Liebichovou, dřív byla muž

ČTK

Česká policie na základě evropského zatykače zadržela v Karlovarském kraji uprchlou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která loni nenastoupila do vězení. Agentuře DPA to sdělilo státní zastupitelství v Halle.

Foto: Ludvík Hradílek
Česká policie později uvedla, že hledanou osobu zadrželi detektivové z oddělení cíleného pátrání, kterým se přezdívá Lovci lebek. Liebichová byla původně odsouzena jako muž Sven Liebich, který si ale úředně změnil pohlaví, podle médií kvůli tomu, aby se dostal do ženského vězení. Liebichovou dopadla policie zastupitelství v Halle u Aše na Chebsku.

„Hledanou osobu na základě evropského zatýkacího rozkazu zadrželi na území České republiky příslušníci oddělení cíleného pátrání,“ uvedl mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík. Zadrženou ženu nyní předají německým kolegům.

Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení ze štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitzu), kam ale loni nenastoupil.

Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.

NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

