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Domácí

Policie zasahuje v ÚVN: Zadržela tři lidi z vedení nemocnice

ČTK
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Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Zadržela tři lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Vedení ÚVN podle policie s vyšetřovateli spolupracuje. Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení.

Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační foto
Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační fotoFoto: Lukáš Bíba
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"Vojenští policisté provádějí celkem 11 domovních prohlídek a zadrželi tři osoby, které působí či v minulosti působily ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání," uvedla policie. Dodala, že více informací nyní nebude poskytovat.

"Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha sděluje, že dnešního dne (v úterý, pozn. red.) poskytuje plnou součinnost k provádění úkonů Vojenské policii v prošetřování záležitosti týkající se bývalého vedení nemocnice," uvedla nemocnice na svém webu. Také ona doplnila, že bližší informace nebude poskytovat.

Podle webu v ÚVN nyní působí na postu náměstka či náměstkyně šest lidí, přičemž jeden z nich zastává dvě pozice.

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Letos v srpnu Vojenská policie navrhla podat obžalobu na bývalého náměstka ÚVN. Podle kriminalistů v roce 2014 předložil padělané lustrační osvědčení, aby získal novou funkci spojenou s vyšší hodností i platem. Z dřívějších informací médií vyplynulo, že by se mělo jednat o Zdeňka Brabce.

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