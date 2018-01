Policie zadržela podezřelého z vraždy ženy, jejíž tělo našli pohozené u dálnice D1

před 6 hodinami

Motivem činu měla být hádka, žena zemřela po úderech tupým předmětem do hlavy.

Brno - Policie zadržela šestapadesátiletého muže, kterého podezřívá z vraždy jednapadesátileté ženy v Brně. Novinářům to řekl kriminalista Antonín Hrdlička. Podle něj se vražda stala o vánočních svátcích v bytě v Brně, pachatel však o několik dní později pohodil zabalené tělo u dálnice D1.

Motivem činu měla být hádka, žena zemřela po úderech tupým předmětem do hlavy. Policie nejprve neznala její totožnost, s jejím zjištěním jí pomohla veřejnost.

Vražda se podle policie stala v období mezi Štědrým dnem a Božím hodem. "Několik dní bylo tělo v bytě, který si podezřelý pronajímal. Potom ho zabalil a zavázal lanem a pohodil u dálnice D1," uvedl Hrdlička.

Na mrtvolu narazil pracovník údržby silnic 30. prosince. Žena u sebe neměla žádné věci a policie neznala její totožnost. Proto se obrátila na veřejnost. "Veřejnost nám s případem velmi pomohla," doplnil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Obětí byla jednapadesátiletá žena z Blanska, která přebývala v Brně v bytě kamarádky. Podle Hrdličky byla rozvedená, neměla děti a pracovala jako prodavačka. "Ráda se seznamovala prostřednictvím internetu s muži. S podezřelým se znali a s přestávkami se stýkali několik let," doplnil Hrdlička.

V pondělí policie zajistila podezřelého, který skončil ve vazbě. "Je to muž z Havířova, který bydlel v Brně. Byl desetkrát trestaný," informoval Hrdlička. Podle jeho výpovědi se s ženou pohádali a on ji opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy. Muž není policii neznámý. "Byl desetkrát soudně trestaný, převážně za majetkovou, ale i násilnou trestnou činnost," dodal Hrdlička.