Policie zadržela člověka podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku, hrozí mu až 15 let

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na síti X to uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS) a policie.
Zda jde o muže, nebo ženu, neupřesnily. Mluvčí policejního prezidia jakub Vinčálek řekl, že jde o prvního stíhaného podle zmíněného paragrafu.
„V sobotu 17. ledna v ranních hodinách byla Policií ČR zadržena osoba podezřelá z příslušnosti k čínské zpravodajské službě. Tato osoba byla následně obviněna z neoprávněné činnosti pro cizí moc,“ uvedla BIS.
Policie uvedla, že na případu spolupracuje také Vrchní státní zastupitelství v Praze, které k případu bude poskytovat informace. Státní zástupce Martin Bílý sdělil, že stíhaný člověk je cizinec.
Server Seznam Zprávy napsal, že obviněný je pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku podle webu působil roky, česká vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci. Dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace, napsal server.
Podle Deníku N je nyní obviněný ve vazbě. „Obviněná osoba byla soudem vzata do vazby z důvodu obavy, že by mohl být pro orgány činné v trestním řízení nedostupný a dále z obavy, že by mohl opakovat trestnou činnost,“ doplnil Bílý.
Za neoprávněnou činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí až pětileté vězení, v případě válečného stavu až patnáctileté. Vztahuje se na ty, kdo by pracovali pro cizí zemi nebo organizaci „v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky“.
Ustanovení trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc začalo platit loni v únoru. Formulace paragrafu je podle kritiků příliš vágní a obecná a mohla by být zneužita. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v minulosti uvedl, že zavedení trestního postihu je nezbytné kvůli omezení hybridních útoků a vynášení citlivých informací. Nynější vládní koalice podle dřívějšího vyjádření místopředsedy ANO Radka Vondráčka plánuje tento trestný čin zrušit.
Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v minulosti uvedl, že zavedení trestního postihu je nezbytné kvůli omezení hybridních útoků a vynášení citlivých informací. Jako příklad Rakušan uváděl případ bývalého pracovníka ministerstva zahraničí, který předával ruské zpravodajské službě informace z diplomatické pošty nebo skupinu cizinců, jež shromažďovala informace o obchodních a nákupních centrech či mapovala pohyb předních politiků a novinářů. Nikdo z nich nemohl být podle tehdy platného práva potrestán.
Případem by se měla zabývat sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS. „Nemáme k této zprávě detailní informace, a proto nelze hodnotit, zda by nebylo možné tohoto člověka stíhat i jiným paragrafem. Po důkladném seznámení s tímto případem na komisi BIS, kterou k tomu chci svolat, se můžeme bavit o dalších krocích,“ sdělil šéf komise Robert Králíček (ANO).
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
