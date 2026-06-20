Policie vyslechla tisíce lidí, nad motivem visí otazník. Vrah inspektorky za pár dní unikne trestu

Jen několik dní zbývá do okamžiku, než bude promlčena vražda inspektorky z Bruntálska. Její vrah pak nejspíš navždy unikne trestu. A to i kdyby se přiznal. Policie po něm neúspěšně pátrá již 20 let.
Poslední školní den před prázdninami v roce 2006 byl zatažený a deštivý. V pátek v sedm hodin ráno vyrazila 51letá Marie Nesetová z Dětřichova nad Bystřicí na Bruntálsku do Velké Kraše na Jesenicku. Nesetová byla inspektorka životního prostředí a ve vsi poblíž polských hranic se měla potkat se starostou a zkontrolovat jakost místní vody. Zhruba 80kilometrová služební cesta jí měla zabrat asi hodinu a půl.
Na schůzku domluvenou na devátou ráno už ovšem nedorazila. A domů se také nevrátila. Partner Nesetové tak druhý den zalarmoval policii a sám začal spolu s rodinou pátrat. Po ženě se ale slehla zem.
Odstavené auto nahlásil lesní dělník
Průlom nastal až o tři dny později. Na odpočívadle zvaném Kóta mezi obcemi Karlova Studánka a Vidly na Bruntálsku si lesní dělník všiml auta, které na místě stálo už několik dní. Vše nahlásil policii.
Auto patřilo Nesetové. Její tělo kriminalisté našli asi 200 metrů od něj za lesním altánkem.
Ženu někdo ubodal, tělo zakryl a s autem zřejmě popojel, aby zametl stopy. „Byla pobodaná na hrudi a rukou. To nikdy nezmizí, ta bolest ve vás zůstane navždy,“ vzpomínala po letech pro časopis Reflex její dcera.
Policie vše začala vyšetřovat jako vraždu. Stop, které by na viníka ukázaly, bylo ale málo. Nejdůležitějším ukazatelem byly stopy DNA zpod nehtů zavražděné. Svého vraha zřejmě poškrábala. Analýza ukázala, že se jednalo o muže. Jeho DNA se ale neshodovala s nikým z ženiny blízkosti.
DNA kriminalisté porovnali se vzorky více než tří set lidí. Shodu nenašli ani ve své databázi. Prověřovali i lesní dělníky, kteří v okolí pracovali. Celkem vyslechli téměř tři tisíce lidí. Bez výsledku.
Vražda podle policie neměla sexuální podtext a zřejmě nebyla plánovaná, pachatel se s inspektorkou podle kriminalistů pravděpodobně ani neznal.
Vrah své oběti vzal jen starý mobilní telefon, doklady a klíče. Cenné věci jako náušnice prsten nebo řetízek ale nechal na místě. Motivem tak pravděpodobně nebyla ani loupež. Proč vrah zabíjel, tak dodnes není jasné.
Stopaři a neznámý z vyhořelého hotelu
Kriminalisté také hledali několik osob, které by na zločin podle nich mohly vrhnout světlo. Jedním z nich byl i muž, který přespával ve vyhořelém hotelu Hubertus v Karlově Studánce.
„Měl šedesát až pětašedesát let, vysoký byl zhruba 170 až 175 centimetrů a měl prošedivělé vlasy. Chodil v riflích a košili,“ popsala jej policie. Vypátrat se jej ale nepodařilo.
Podobně pak vyšetřovatelé sháněli i muže a ženu, kteří 30. června okolo osmé hodiny scházeli kousek od místa činu ke Karlově Studánce. Nejspíš titíž stopaři byli spatřeni tentýž den asi v 6:45 u silnice v Malé Morávce. Ti totiž mohli inspektorku zahlédnout.
Promlčecí lhůta vraždy uplyne už za pár dní, poslední červnové úterý. Poté pachatel navždy unikne trestu. A to i kdyby se přiznal.
I k takovým případům v Česku už došlo. Například v roce 2017 se policistům přiznal vrah k uškrcení muže v bytě na pražském Barrandově. Jelikož ale od vraždy tehdy uplynulo 33 let, trestu unikl – právě kvůli vypršení promlčecí lhůty.
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