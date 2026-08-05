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Domácí

Policie vyšetřuje Turkovu nehodu pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

ČTK

Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím nebyl obviněn, uvedla ve středu na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné.

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek, kandidát do Eurovoleb
Turek by do vyšetření nehody podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměl navštěvovat vládu a neměl by vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. (Filip Turek)Foto: HN – Libor Fojtik
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Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Řidič nemocničního vozidla po nehodě skončil v pracovní neschopnosti.

Kropáčová krátce po nehodě serveru iROZHLAS.cz sdělila, že policisté zkontrolovali dopravní značení na místě nehody hned po ní a bylo v pořádku a v souladu s inženýrskými plány. Turek před tím na facebooku naznačoval, že pruh, kterým před nehodou jel, nebyl odbočovací a že strhnutím svého vozu doprava zachránil řidiči nemocničního vozidla život.

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„V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání,“ uvedla ve sředu Kropáčová.

Turek by do vyšetření nehody podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměl navštěvovat vládu a neměl by vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Pokud se podle předsedy vlády ukáže, že Turek pochybil, měl by na postu zmocněnce skončit. Ministerstvo životního prostředí už v červenci uvedlo, že Turek se nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu.

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Sám Turek po nehodě řekl, že pokud ho policie označí za viníka, na post zmocněnce rezignuje. Webu Blesk.cz rovněž řekl, že by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

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