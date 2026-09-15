Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení

Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Na dotaz ČTK to v úterý řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Tři desítky metrů vysoká větrná elektrárna u Potštátu spadla 20. srpna, nehoda se obešla bez zranění. Škoda byla vyčíslena zhruba na 200 000 korun.
"Byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Případ je v současné době v prověřování," uvedla Zajícová. Policisté zajistili listinné důkazy a vyslechli svědky, aby s jejich pomocí objasnili okolnosti vedoucí k pádu 31 let staré větrné elektrárny s instalovaným výkonem 0,15 megawattu.
Tubus větrné elektrárny byl vysoký 30 metrů a lopatky měřily na délku 20 metrů, takže šlo o malou větrnou elektrárnu. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii to byl první pád větrníku v České republice.
Trosky větrné elektrárny technici z pole rychle uklidili, kovové části budou recyklovány. Větrník vyrobený firmou Bonus byl součástí parku se čtyřmi větrnými elektrárnami, který provozuje firma Vapol VTE.
Havárie větrných elektráren jsou v Česku ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu. V Česku nyní vyrábí elektřinu více než 220 větrných elektráren. Nejvyšší instalovaná větrná elektrárna má stožár vysoký 138 metrů.
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