26. 5. Filip
Policie vyšetřuje nastříkané hákové kříže v Chebu, pachateli hrozí vězení

Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval v úterý krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.

Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)Foto: Policie ČR
Svastiky červeným sprejem zatím neznámý pachatel nastříkal minulý týden v noci na středu. Incident odsoudila chebská radnice. Policie pracuje s kamerovými záznamy, ale hledá i případné svědky incidentu. Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun.

„Od samého počátku pracují policisté s několika kamerovými záznamy. Zároveň policisté žádají svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158. Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení,“ uvedl Kopřiva.

Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Jen za šest měsíců šířil Trump nepravdy o volbách nejméně 107krát

Jen za uplynulých šest měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno, napsala v úterý agentura Reuters, podle níž téměř dvě třetiny republikánů Trumpovým slovům věří.

Okamura vrací úder. Po Babišově výpadu si rýpl do jeho střetu zájmů

Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.

Jako "ruský velitel" hravě vyšachoval NATO. Německý expert odhalil šokující mezery

V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.

