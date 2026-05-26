Policie vyšetřuje nastříkané hákové kříže v Chebu, pachateli hrozí vězení

Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval v úterý krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.
Svastiky červeným sprejem zatím neznámý pachatel nastříkal minulý týden v noci na středu. Incident odsoudila chebská radnice. Policie pracuje s kamerovými záznamy, ale hledá i případné svědky incidentu. Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun.
„Od samého počátku pracují policisté s několika kamerovými záznamy. Zároveň policisté žádají svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158. Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení,“ uvedl Kopřiva.
