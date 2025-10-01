Domácí

Policie vyhlásila pátrání. Na útěku je vězeň, hledá se i náctiletá dívka s jizvami

před 1 hodinou
Policisté vyhlásili pátrání po dvou osobách. V prvním případě jde o vězně ve středním věku, který utekl z nestřeženého pracoviště. Odpykával si trest za majetkový delikt. Též se hledá náctiletá dívka, která měla odejít z dětského domova do školy, tam se ovšem neukázala. Pohřešovaná má navíc sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva, vyplývá z policejní databáze hledaných osob.
Nymburští policisté vyhlásili pátrání po 33letém vězni Martinu Bačovi již v úterý. Ten kolem 13. hodiny opustil nestřežené pracoviště na výstavišti v Lysé nad Labem. V době svého odchodu měl oblečené šedé tričko, černé kalhoty a šedou bundu. Z databáze vyplývá, že by pro veřejnost neměl být nebezpečný, ozbrojený ani nakažlivý.

"Měří 190 až 195 centimetrů. Má krátce střižené hnědé vlasy, modré oči a několik tetování - na rameni a obou rukách. Ve vězení si odpykává trest za majetkovou trestnou činnost a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," doplnila mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

V současné době po hledaném pátrá nejen několik hlídek, ale také kynolog se služebním psem. "Pokud jste hledaného muže někde viděli nebo víte, kde by se v současné době mohl zdržovat, ozvěte se, prosím, na linku 158," dodala Barbora Schneeweissová.

Dívka má jizvy na stehnech a předloktí

Stejně tak pražští policisté vyhlásili pátrání po 14leté Anežce Fintové, která odešla z dětského domova do školy v pondělí kolem půl sedmé ráno. Pečovatelka, která zmizení oznámila, zjistila, že dívka ve škole vůbec nebyla. Není to poprvé, co utekla, v minulosti ji například našli ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku.

"Dívka u sebe nemá telefon, neboť jej dala v minulosti do zastavárny. Pohřešovaná má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. V dětském domově je krátce a nemá tam žádné kamarády," doplnil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Podle databáze je Anežka hubené postavy, měří 165 až 170 centimetrů, má hnědé oči a několik jizev, konkrétně na obou předloktích a stehnech. "Pokud jste dívku viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte, prosím, linku 158. Děkujeme," zopakoval apel Rybanský.

 
