Policie vpodvečer zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek vpodvečer zadržela ve Středočeském kraji pětatřicetiletého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
"Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočes. kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází, ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán," uvedla policie ve čtvrtek večer.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, zatím nemá od policie žádnou informaci. "Nic nevíme. Pokud by se skutečně našla, měli bychom samozřejmě obrovskou radost," řekl ČTK.
Policie dnes zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po krádeži lebky. Zloděj v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.
Kriminalisté se již v úterý večer obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání. Dnes odpoledne regionální policejní mluvčí Ivana Baláková uvedla, že police stále vyhodnocuje stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracuje kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracovává informace od občanů. Večer na síti X veřejnosti poděkovala.
"Děkujeme médiím a veřejnosti za mimořádný zájem, který případu věnovali a požádáme o trpělivost - více informací uvolníme, jakmile to bude možné," dodala.
Pražský arcibiskup vyzval ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. "Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá," řekl ve středu Přibyl.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
