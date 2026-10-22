Policie viní samozvaného pražského léčitele ze znásilnění klientek

Pražská policie obvinila samozvaného léčitele ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči jeho klientkám. Na drogových seancích ženám podle vyšetřovatelů sliboval vyléčení rakoviny, leukemie či nádoru na mozku vlastní terapeutickou metodou, která mimo jiné spočívala v působení silné bolesti v oblasti intimních partií. Ve čtvrteční tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Muž je nyní ve vazbě, hrozí mu až desetileté vězení.
„Muž svým klientkám tvrdil, že vyvinul vlastní terapeutickou metodu, kterou nazval CIT terapie (Celostní intuitivní terapie), díky které je schopen léčit všechna traumata nashromážděná za minulé životy“ uvedl mluvčí.
Devětačtyřicetiletý guru podle něj některým ženám sliboval i nesmrtelnost. Sám sebe označoval za vyšší bytost - příslušníka vesmírné rasy lvích lidí seslaného na Zemi, aby zde zahájil celkový obrodný proces.
Hromadné drogové akce pořádal muž podle kriminalistů nejpozději od roku 2021, a to zejména na území Prahy 6, ale také na různých místech ve Středočeském kraji nebo v Novém Hrozenkově na Vsetínsku.
„Svým klientkám podával odvar z jihoamerické rostliny, která obsahuje zakázanou látku DMT s velmi silnými psychedelickými účinky,“ sdělil Hrdina.
Vyšetřovatelé muže zadrželi ve spolupráci se Speciální pořádkovou jednotkou 16. října přímo na další drogové akci, kterou se svým spolupracovníkem pořádal ve středočeských Zásmukách.
Následně obvinili jak údajného léčitele, tak i jeho společníka a jednu ženu, která se podle nich na celé věci rovněž podílela.
Policisté podle Hrdiny prozatím evidují devět žen, které muž znásilnil přes jejich výslovný nesouhlas. „Není vyloučeno, že poškozených může být daleko více. Detektivové prosí další ženy, které mají s tímto mužem podobné zkušenosti, aby se obrátily na linku 158,“ doplnil mluvčí.
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