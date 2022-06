Policie viní dva lidi z podvodů s kryptoměnou, škoda je ve stovkách milionů

Dvěma lidem stíhaným v souvislosti s vyšetřováním firmy Platon Life hrozí až deset let vězení. Policie je obvinila z podvodů s kryptoměnou se škodou v řádu stovek milionů korun. Při rozsáhlé policejní akci kriminalisté v posledních dnech podnikli řadu domovních i dalších prohlídek. Soud vzal oba obviněné do vazby. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Firma Platon Life lidem nabízela investice do kryptoměny platoncoin. Podle Hospodářských novin začala policie firmu prověřovat poté, co se na ni obrátili bývalí spolupracovníci firmy, kteří tuto měnu prodávali jako výhodnou investici. Podle jejich tvrzení však později zjistili, že by se pravděpodobně mohlo jednat o Ponziho schéma. Podali tak trestní oznámení pro podezření z podvodu. Policie poté více než rok prověřovala fungování firmy.

Při používání Ponziho schématu firma část peněz klientů používá pro sebe a vklady i s úroky jim vyplácí fakticky jen z peněz, které přinesou další klienti. Tento systém může omezeně fungovat, dokud přicházejí noví investoři. Když už ve fondu nezbývají žádné peníze na vyplácení, fond zkrachuje, a vyplaceni tak jsou pouze někteří investoři, ostatní nedostanou nic. Společnost Platon Life měla podle informací Hospodářských novin disponovat celkem zhruba 300 miliony korun v platoncoinech, které lidem spravovala.

Případ, na kterém se podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu, dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. "Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků," zdůraznil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Platon Life, která funguje od roku 2017, zveřejnila letos 10. června vyjádření, že řádně plní veškeré své závazky vůči všem svým klientům i partnerům. "Společnost i její zástupci poskytují plnou součinnost všem státním úřadům, včetně poskytnutí přístupu k veškerým informacím a údajům," doplnila. Spekulace v médiích označila za zjevnou snahu poškodit dobré jméno společnosti a jejích zakladatelů Daniela a Julie Tannerových.