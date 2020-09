Policie v utajení přivezla vládním speciálem z Makedonie nakažené české policisty

Mise 40 českých policistů, kteří od začátku srpna v Severní Makedonii bránili příchodu migrantů z Řecka, skončila zcela neobvyklým způsobem. Podle zjištění Aktuálně.cz se jich 12 nakazilo koronavirem a domů se dostali vládním speciálem. Policejní prezidium nejdříve odmítlo k nakažení policistů cokoliv bližšího sdělit, nakonec ale policejní prezident Jan Švejdar informace potvrdil.

Odjezdy českých policistů do Severní Makedonie kvůli střežení hranic s Řeckem patří k událostem, o kterých už pátým rokem pravidelně policejní prezidium informuje. Nejinak tomu bylo na začátku minulého měsíce, kdy v několika terénních vozidlech odjelo 40 policistů na pravidelnou šestitýdenní misi.

Ovšem jakým způsobem a proč se tito policisté vrátili minulý týden zpět domů, o tom už policejní prezidium neinformovalo. Na dotazy Aktuálně.cz z tohoto týdne nejdříve sdělilo, že s ohledem na soukromí policistů nemůže informace poskytnout.

Po opakovaných dotazech Aktuálně.cz ale policejní prezident Jan Švejdar potvrdil, že se vrátili kvůli nákaze koronavirem. "Ze 40 testovaných vyšlo 12 pozitivních výsledků," sdělil Švejdar. Dodal, že "s ohledem na vývoj situace nyní rozhodl, že nebudou do zahraničí vysílány další kontingenty".

Aktuálně.cz mluvilo po návratu s jedním z policistů, který si nepřál být jmenován kvůli obavám, že by jej nadřízení potrestali za poskytnutí informací. Podle jeho slov skončila mise předčasně právě kvůli koronaviru.

"Měli jsme se vracet v týdnu po 7. září, v tom týdnu jsme měli ještě napsané služby. Jenže 4. září nám Makedonci udělali testy na covid a u 12 zjistili pozitivní test," sdělil policista. Všech 40 českých příslušníků, stejně jako makedonští policisté, kteří s nimi byli v kontaktu, muselo do karantény.

"Byli jsme izolovaní na pokojích, na místním webu se objevil článek, že prý jsme koronavirus přivezli z Česka. Netušili jsme, co s námi dál bude. Měli jsme informace, že budeme převezeni do sanatoria ve městě Demir Kapija. Tam jsme ale nechtěli. Nakonec se roznesla zpráva, že údajně prezident a premiér pro nás pošlou vládní letadlo, které skutečně ve čtvrtek 10. září přiletělo," řekl.

Na palubě byli kromě jiných vojáci oblečení do speciálních kombinéz, aby se případně nenakazili. Dvanáct pozitivně testovaných policistů nasedlo do letadla, zbývající část mise se vydala do Česka terénními auty. "Vše probíhalo v utajení, nikde se neobjevila jediná informace o našem návratu, stejně jako o jeho důvodech. Vojáci, kteří si chtěli udělat v Makedonii fotku, dostali zákaz cokoliv fotit," sdělil Aktuálně.cz policista.

Policisté byli v izolaci u Mladé Boleslavi

Celý kontingent putoval na ubytovnu do Kněžmostu u Mladé Boleslavi. V přízemí byli v karanténě policisté s pozitivním testem, v prvním patře ti s negativním.

"Podmínky byly velmi přísné. Museli jsme být na pokojích a nikam jsme nemohli. Jídlo jsme dostávali před dveře a následně si ho ohřívali na pokojích, kde jsme měli mikrovlnky. Jinak byly pokoje prázdné. Neměli jsme ani skoro žádné osobní věci. Všechno bylo v autech na parkovišti před ubytovnou, kam jsme ale nemohli, a věci nám nikdo nepřinesl," tvrdí policista.

V Kněžmostu podstoupili policisté další testy. Přítomný lékař zároveň všem pravidelně měřil teplotu. Většina policistů už by měla ubytovnu opustit, někteří museli slíbit, že se budou zdržovat v izolaci.

Jak se virus dostal mezi českou jednotku, není zcela jasné. Policisté jsou ale přesvědčeni, že je nakazili migranti, které chytali na řecko-makedonských hranicích a vraceli je zpět do Řecka.

"S největší pravděpodobností tomu opravdu tak bylo. Při strážení hranic jsme chytili mnoho uprchlíků, v průměru jich bylo tak sto za den. Když jsme někoho chytili, zavolali jsme Makedonce, ti je naložili na náklaďák a odvezli Řekům. No a za několik dní jsme některé uprchlíky potkali na makedonském území opět," popisuje policista.

Podle svých slov měli on i jeho kolegové obavy z koronaviru, ale žádné testy jim dlouho nikdo nedělal. "Samozřejmě jsme ve službě měli roušky a další ochranné prostředky. Ovšem nakonec jeden z kolegů měl horečky, tři dny ležel v posteli na naší základně. Od něj to patrně dostali další. Služby ale pokračovaly, střídali jsme se na denních a nočních službách, které trvaly 13 až 14 hodin. Bylo to fakt náročné. Všechno skončilo v okamžiku, kdy se objevili Makedonci s testy, výsledky byly do druhého dne," říká policista, na kterém bylo znát zklamání z postoje policejního prezidia.

"Když jsme na hranicích zasahovali a pomohli dvěma zraněným migrantům, tak o tom hned prezidium informovalo a v řadě médií o tom vyšly zprávy. Vše kolem návratu se ale tutlalo. Nikdo z policejního prezidia se s námi nijak nespojil a vůbec nic nám neřekl. Nakonec to vypadá, že nebude nijak zohledněno ani to, že jsme se nakazili ve službě," posteskl si policista.

Pokud jde o tuto dvojici migrantů, policejní prezidium o tomto případu informovalo 10. srpna. Šlo o to, že právě čeští policisté ze zmiňovaného kontingentu pomohli vážně zraněným migrantům z Pákistánu, které museli nést kilometr po železničním náspu z obtížně přístupného terénu a následně je přepravit autem ke zdravotníkům. Jeden z cizinců byl vážně zraněný, protože při pádu z velké výšky utrpěl otevřenou zlomeninu nohy, byl podchlazený a v šoku.

Hamáček o nakažených policistech věděl

Když se Aktuálně.cz zajímalo o stanovisko policejního prezidia, Ondřej Moravčík z tiskového oddělení nejdříve odmítl cokoliv bližšího k osudu policistů sloužících v Makedonii sdělit. Nepotvrdil ani nakažení policistů a jejich transport letadlem. "Informace ke konkrétním případům onemocnění policistů zásadně nesdělujeme, s ohledem na jejich soukromí a lékařské tajemství," uvedl a poskytl jen obecnou odpověď, co následuje, když je některý policista nakažený.

"Mise byla vykonána v plné délce šest týdnů a všichni policisté jsou v pořádku zpět na území České republiky. Všichni po návratu z misí zůstávají v domácí karanténě, a pokud budou jejich testy dvakrát po sobě negativní, nastupují do služby na svých kmenových útvarech," upozornil.

Po doplňujících dotazech Aktuálně.cz policejní prezident Jan Švejdar poskytl upřesnění. Podle něj bylo všech 40 policistů před odjezdem do Makedonie testováno na koronavirus a všichni měli negativní výsledek. V Makedonii podle něj proběhlo testování na žádost české strany.

"Další testování bylo v plánu po návratu do České republiky, ale vzhledem k vývoji situace u nás i v okolních státech byli na náš požadavek policisté otestováni v posledním týdnu mise ještě v Makedonii, přestože nikdo nevykazoval příznaky onemocnění. Z tohoto testování vyšlo 12 pozitivních výsledků ze 40 testovaných," uvedl.

Pokud jde o transport policistů, podle Švejdara by bylo zajištění průjezdu kolony tranzitními státy značně komplikované a zdlouhavé. "Rozhodl jsem, že policisté s pozitivním výsledkem testu přiletí armádním speciálem, což jsem osobně dohodl s ministerstvem obrany. Ostatní policisté se přesunuli standardním způsobem po zemi. Všichni policisté po návratu absolvovali opětovné testování, kdy z 12 pozitivních měli znovu pozitivní výsledek pouze dva," řekl. Druhý kontrolní test má proběhnout v nejbližších dnech.

Policejní prezident zároveň trvá na tom, že o leteckém transportu rozhodla výhradně policie, tedy ani premiér, ani prezident. "Celá návratová operace byla výhradně v režii policie, nikdo jiný do ní nevstupoval. Informace o intervenci premiéra či prezidenta, stejně tak informace o průběhu testování či úvahách, že policisté s pozitivním výsledkem zůstanou v Makedonii, se zcela nezakládají na pravdě," tvrdí Jan Švejdar a pochvaluje si, že prezidium dostalo policisty domů "bezpečným, legitimním a nejrychlejším možným způsobem".

Policista, se kterým mluvila redakce Aktuálně.cz, namítá, že policejní prezident nemá minimálně pravdu v tom, že by před odjezdem šli na testy na koronavirus. "Určitě jsme na testech nebyli," řekl. Jeho názor potvrdil i další policista, s kterým redakce mluvila. "Nebyli jsme testováni," uvedl. Oba policisté zároveň mluví o tom, že někteří jejich kolegové měli v Makedonii zdravotní problémy, i když nevědí, jestli už to byly známky koronaviru.

Že se někteří policisté v Makedonii skutečně nakazili a byli převezeni vládním speciálem, nepřímo potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček. "Situaci řešilo policejní prezidium, pan prezident mě průběžně informoval," odpověděl Hamáček na otázku, zda ví o nakažených policistech a jejich transportu. Na doplňující dotazy už ministr vnitra nereagoval. Bez odpovědi nechal otázky na tuto kauzu premiér Andrej Babiš i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Informaci o nákaze českých policistů potvrdila 7. září s odkazem na tamní ministerstvo zdravotnictví také severomakedonská zpravodajská agentura MIA. Podle jejího článku byli v den vydání policisté v karanténě v hotelu v Gevgeliji, izolováni museli být také všichni ti, kteří se s nimi potkali během posledních 14 dní. Dvoumilionová Severní Makedonie zaznamenala od začátku pandemie necelých 16 tisíc případů nákazy, 652 lidí s covidem-19 zemřelo.

Server Meta.mk o nakažených policistech hovořil se Sašou Olumčem, epidemiologem z Gevgelije. "Otestovali je předtím, než měli odcestovat domů. Pak se ale zjistilo, že 12 z nich je pozitivních a musí do karantény," vysvětlil už minulý týden. Vydezinfikován podle něj musel být i celý areál, ve kterém čeští policisté pobývali.

Podle zprávy makedonského ministerstva zdravotnictví ze 7. září bylo od vypuknutí pandemie v Gevgeliji celkem 73 případů koronaviru, z toho ke zmiňovanému datu bylo 46 aktivních případů. "Sedm z nich jsou občané Dojranu, 11 občanů Bogdanci a 12 cizinců z České republiky," stojí ve zprávě.