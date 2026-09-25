Policie v souvislosti se zásahem ve VZP zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a farmaceutických firmách zadržela tři osoby, nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. ČTK to v pátek řekla náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve zhruba deseti farmaceutických společnostech, informoval večer Zdravotnický deník.
Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou.
"Mohu pouze potvrdit, že včera (ve čtvrtek) byly provedeny v budově VZP úkony orgánů činných v trestním řízení. Vedení úřadu i všichni jeho zaměstnanci poskytli vyšetřovatelům plnou a maximální možnou součinnost," sdělila v pátek mluvčí VZP Viktorie Plívová.
S ohledem na pokračování zásahu nebude krajské státní zastupitelství, které je místně a věcně k případu příslušné, sdělovat žádné další podrobnosti, uvedla Doušová.
Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva příbramské nemocnice, její mluvčí Martin Janota na dotaz ČTK řekl, že Honěk od dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
„Tohle je autopen...to je Biden.“ Trumpův výsměch exprezidentovi rozesmál Si Ťin-pchinga
Tohle Si Ťin-pching nejspíš nečekal. Donald Trump prováděl čínského prezidenta Bílým domem, když se zastavil u prezidentského chodníku slávy – galerie amerických prezidentů. U Joea Bidena ale žádný portrét není. Trump ukázal na automatické pero a pronesl poznámku „Tohle je autopen… To je Biden“, která okamžitě vyvolala smích.
Trump oznámil „masivní“ dohodu s Lukašenkem. Ten ale jeho plán rychle poslal k ledu
Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že Spojené státy „pracují na obří dohodě“ s Běloruskem. Ta má podle něj zajistit výrazně nižší ceny zemědělských surovin, než za jaké je Spojené státy kupují od Kanady. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko – známý i jako „poslední evropský diktátor“ – ale překvapivě odmítl, že by taková dohoda byla možná.
Kuriozita voleb v Brně: liberální strana s vazbami na extremisty a fotbalové ultras
Komunální volby v Brně jsou mimo jiné ve znamení souboje několika malých stran, jejichž šance se těžko odhadují. Patří mezi ně také formace Za Lužánky. Liberální nátěr hnutí, za které jdou do voleb také bývalí Piráti, ale kazí vazby jiných osobností z jejího nitra i okolí na fotbalové chuligány a extremisty.
Zemřela herečka Marina Vladyová. Byla manželkou Vysockého i Roberta Hosseina
Ve věku 88 let zemřela ve čtvrtek 24. září francouzská herečka Marina Vladyová. Podle oznámení rodiny odešla doma, obklopená svými blízkými a zvířaty. Její děti v prohlášení připomněly „dlouhý, krásný a naplněný život“. Zprávu přinesla agentura AFP.