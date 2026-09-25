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Domácí

Policie v souvislosti se zásahem ve VZP zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

ČTK
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Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a farmaceutických firmách zadržela tři osoby, nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. ČTK to v pátek řekla náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Všeobecná zdravotní pojišťovna, ilustrační foto.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, ilustrační foto.Foto: René Volfík / Economia
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Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve zhruba deseti farmaceutických společnostech, informoval večer Zdravotnický deník.

Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou.

"Mohu pouze potvrdit, že včera (ve čtvrtek) byly provedeny v budově VZP úkony orgánů činných v trestním řízení. Vedení úřadu i všichni jeho zaměstnanci poskytli vyšetřovatelům plnou a maximální možnou součinnost," sdělila v pátek mluvčí VZP Viktorie Plívová.

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S ohledem na pokračování zásahu nebude krajské státní zastupitelství, které je místně a věcně k případu příslušné, sdělovat žádné další podrobnosti, uvedla Doušová.

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Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva příbramské nemocnice, její mluvčí Martin Janota na dotaz ČTK řekl, že Honěk od dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.

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