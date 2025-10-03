Domácí

Policie zadržela propalestinské demonstranty, blokovali dopravu na Národní třídě

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pražští policisté zadrželi 17 propalestinských demonstrantů, kteří v pátek večer na Národní třídě blokovali dopravu. Informaci  potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk. Zadržení lidé jsou podle něj podezřelí z přestupku. Někteří z demonstrantů se podle Daňka přesunuli před policejní budovu v Bartolomějské ulici, počet neupřesnil.
Praha, demonstrace Národní třída, Palestina, protest, blokáda, doprava, policie
Praha, demonstrace Národní třída, Palestina, protest, blokáda, doprava, policie
Praha, demonstrace Národní třída, Palestina, protest, blokáda, doprava, policie
Praha, demonstrace Národní třída, Palestina, protest, blokáda, doprava, policie
Policie, Národní třída, Palestina, demonstranti Zobrazit 7 fotografií

Podle serveru iDNES.cz si asi třicítka demonstrantů sedla na tramvajové koleje. Policisté je podle Daňka vyzývali, aby uvolnili prostor pro dopravu. Následně zajistili 17 lidí.

Provoz byl podle pražského dopravního podniku asi od 19:00 přerušen, tramvaje jezdily po odklonové trase. Zhruba po hodině a půl byl obnoven provoz ve směru z Lazarské ulice k Národnímu divadlu. V obou směrech byl provoz obnoven ve 20:45.

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi, je mezi nimi i jedna Češka. Nyní je v detenčním zařízení, kde ji v pátek navštívil český diplomat. O její deportaci rozhodne soud.

Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje českým občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková.

Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu propustili výměnou za několik tisíc palestinských vězňů při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila koncem listopadu 2023 týden a letos od 19. ledna dva měsíce.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 66 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.

 
Mohlo by vás zajímat

Kvůli výhrůžce drony zasahuje policie na letišti v Praze, provoz není omezen

Kvůli výhrůžce drony zasahuje policie na letišti v Praze, provoz není omezen

Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista

Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista

"Čelíme masivní antikampani, stopy vedou do zahraničí," tvrdí Starostové

"Čelíme masivní antikampani, stopy vedou do zahraničí," tvrdí Starostové

Češka, co plula s Gretou, odmítla deportaci. Trvá na tom, že ji Izraelci unesli

Češka, co plula s Gretou, odmítla deportaci. Trvá na tom, že ji Izraelci unesli
domácí Aktuálně.cz Obsah Česko demonstrace protest Praha policie Doprava Gaza

Právě se děje

Aktualizováno před 15 minutami
Kvůli výhrůžce drony zasahuje policie na letišti v Praze, provoz není omezen

Kvůli výhrůžce drony zasahuje policie na letišti v Praze, provoz není omezen

Kvůli anonymní výhrůžce o blížících se dronech zasahuje policie na pražském Letišti Václava Havla. Jeho provoz není omezen.
Aktualizováno před 22 minutami
Hamás připustil propuštění rukojmích i vládu technokratů, o zbytku chce vyjednávat

Hamás připustil propuštění rukojmích i vládu technokratů, o zbytku chce vyjednávat

Šéf Hamás dal podle informací zpravodajského webu BBC zprostředkovatelům najevo, že nesouhlasí s americkým mírovým plánem pro Pásmo Gazy.
před 1 hodinou
Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista

Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista

Jakmile policisté přijeli na místo, pokusili se postřelenému muži poskytnout první pomoc. Asistovali i záchranáři, ale marně.
před 1 hodinou
Policie zadržela propalestinské demonstranty, blokovali dopravu na Národní třídě

Policie zadržela propalestinské demonstranty, blokovali dopravu na Národní třídě

Pražští policisté zadrželi 17 propalestinských demonstrantů, kteří dnes večer na Národní třídě blokovali dopravu.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Čelíme masivní antikampani, stopy vedou do zahraničí," tvrdí Starostové

ŽIVĚ
"Čelíme masivní antikampani, stopy vedou do zahraničí," tvrdí Starostové

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě

Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě

Hokejisté Sparty pokračují v extralize v tristní domácí bilanci, proti Hradci Králové dokonce znovu nedali ani gól. Vítkovice otočily derby v Třinci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy