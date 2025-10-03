Policie zadržela propalestinské demonstranty, blokovali dopravu na Národní třídě

Podle serveru iDNES.cz si asi třicítka demonstrantů sedla na tramvajové koleje. Policisté je podle Daňka vyzývali, aby uvolnili prostor pro dopravu. Následně zajistili 17 lidí.
Provoz byl podle pražského dopravního podniku asi od 19:00 přerušen, tramvaje jezdily po odklonové trase. Zhruba po hodině a půl byl obnoven provoz ve směru z Lazarské ulice k Národnímu divadlu. V obou směrech byl provoz obnoven ve 20:45.
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi, je mezi nimi i jedna Češka. Nyní je v detenčním zařízení, kde ji v pátek navštívil český diplomat. O její deportaci rozhodne soud.
Blokáda dopravy na Národní třídě propalestinskými aktivisty, jak ji zachytil reportér Aktuálně. pic.twitter.com/n47mt8o15p— Aktuálně.cz (@Aktualnecz) October 3, 2025
Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje českým občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková.
Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu propustili výměnou za několik tisíc palestinských vězňů při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila koncem listopadu 2023 týden a letos od 19. ledna dva měsíce.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 66 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.