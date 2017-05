Policie v Praze bude po útoku v Manchesteru důslednější. Terorismus ČR nehrozí, uklidňuje Chovanec

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Policie v Praze v návaznosti na útok v Manchesteru zvýší bezpečnostní opatření při společenských nebo sportovních akcích. Žádné informace o tom, že by v Česku hrozil teroristický útok, bezpečnostní složky nemají. V Česku stále platí první bezpečnostní stupeň ohrožení terorismem, tedy potřeba zvýšené bdělosti.

Praha - Pražská policie bude po útoku v Manchesteru na koncertu zpěvačky Ariany Grande ještě důslednější v bezpečnostních opatřeních na kulturních, sportovních nebo společenských akcích. "Větší důraz bude věnovaný například pyrotechnickým kontrolám a bezpečnostním prohlídkám návštěvníků při vstupu na akce," upřesňuje policejní mluvčí Jan Daněk.

Žádné informace o tom, že by v Česku hrozil teroristický útok, bezpečnostní složky nemají. "V tuto chvíli nemáme žádnou informaci, že by se útok měl jakkoliv týkat území ČR, a neexistuje ani žádná informace, že by ČR hrozilo bezprostřední nebezpečí," uklidňuje ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

V Česku stále platí první bezpečnostní stupeň ohrožení terorismem, tedy potřeba zvýšené bdělosti. "Policie je ve větším počtu přítomna v místech s větší koncentrací lidí, po útoku v Manchesteru však bude z preventivních důvodů vidět v ulicích více než v minulých dnech," dodává Chovanec.

Policie tak reaguje na pondělní bombový útok v v Manchesteru, při kterém zahynuly více než dvě desítky lidí a na 60 jich bylo zraněno.