Benative
28. 1. Otýlie
Policie v Plzni prověřuje vyhrožování nožem mezi žáky základní školy

ČTK

Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Ilustrační snímek / Zahraničí / Děti / Rvačka / Škola / Šikana / Násilí
Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
S ohledem na nízký věk školáků policie podle mluvčí další informace nebude uvádět.

„Událost nám byla oznámena v ranních hodinách od zaměstnance této instituce. Oznámení nepodceňujeme a nyní prověřujeme veškeré okolnosti případu,“ řekla Raindlová.

„Dnes (ve středu pozn. red.) ráno, 28. 1. 2026, ve škole v Liticích prošetřovala Policie ČR podnět od rodičů. Celá situace je v šetření, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, ve škole se neodehrála žádná nebezpečná událost,“ uvedla škola na webu.

Podle serveru Krimi-Plzeň žák prvního stupně údajně vyhrožoval, že někomu ublíží nožem. Nestalo se to ale zřejmě v budově školy, uvedl server.

Nejnovější
Macinka tvrdí, že stejně jako v případě muniční iniciativy by dokázal zatlačit na Tomia Okamuru, ať souhlasí i s předáním čtyř letadel L-159 Alca ukrajinské armádě.

Okamura ostře proti koaličnímu kolegovi Macinkovi: „Mě by nepřesvědčil“

Zveřejnění nočních textových zpráv Petra Macinky, jimiž častoval prezidentova poradce Petra Koláře, oživilo kauzu L-159. Tedy nepředání čtyř letounů z výzbroje české armády Kyjevu, který je potřebuje k likvidaci ruských dronů. I když Macinka v textovkách tvrdí, že by dokázal k souhlasu s darováním bitevníků ukrajinské armádě přemluvit Tomia Okamuru, ten se teď proti slovům ministra ohradil.

