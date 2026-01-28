Policie v Plzni prověřuje vyhrožování nožem mezi žáky základní školy

Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
S ohledem na nízký věk školáků policie podle mluvčí další informace nebude uvádět.
„Událost nám byla oznámena v ranních hodinách od zaměstnance této instituce. Oznámení nepodceňujeme a nyní prověřujeme veškeré okolnosti případu,“ řekla Raindlová.
„Dnes (ve středu pozn. red.) ráno, 28. 1. 2026, ve škole v Liticích prošetřovala Policie ČR podnět od rodičů. Celá situace je v šetření, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, ve škole se neodehrála žádná nebezpečná událost,“ uvedla škola na webu.
Podle serveru Krimi-Plzeň žák prvního stupně údajně vyhrožoval, že někomu ublíží nožem. Nestalo se to ale zřejmě v budově školy, uvedl server.
