Přeskočit na obsah
Benative
24. 2. Matěj
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie v Havířově zasahuje proti ozbrojenému muži v bytě, evakuuje obyvatele

ČTK

Policie v Havířově podle dostupných informací zasahuje proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Policisté uzavřeli část Hlavní třídy a evakuují obyvatele z blízkých domů. Lidé mají dbát pokynů policistů na místě. O zásahu informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat.

Policie ČR / Státní policie / Policejní auto / Policisté / Policejní hlídka / Ilustrační foto / Praha / Léto / 2018 / 1
Ilustrační foto.Foto: Ludvík Hradilek
Reklama

"Policisté aktuálně zasahují v jednom z domů v Havířově. Provádí bezpečnostní opatření, dbejte jejich pokynů," uvedla Jiroušková na síti X. Dodala, že policisté uzavřeli část komunikace Hlavní třída. "Policisté odklání provoz, dbejte jejich pokynů," uvedla.

Podle informací se zásah odehrává v ulici Jana Wericha. Podle policistů by se lidé v jejím okolí neměli zbytečně zdržovat.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
French armed forces conduct a major three-month military exercise called Orion 26
French armed forces conduct a major three-month military exercise called Orion 26
French armed forces conduct a major three-month military exercise called Orion 26

ŽIVĚ4. rok války: Francie a Británie chtějí dát Kyjevu jaderné zbraně, tvrdí Rusové

Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. "V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

ŽIVĚPiráti podali trestní oznámení kvůli nevymáhaným dotacím pro Agrofert

Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné.

Reklama
An,Image,That,Combines,The,Logos,Of,Paramount,Skydance,,Netflix
An,Image,That,Combines,The,Logos,Of,Paramount,Skydance,,Netflix
An,Image,That,Combines,The,Logos,Of,Paramount,Skydance,,Netflix

Warner Bros. Discovery zvažuje novou nabídku od Paramount Skydance

Americký mediální konglomerát Warner Bros. Discovery zvažuje novou nabídku na převzetí od skupiny Paramount Skydance. Firma to uvedla v úterní tiskové zprávě. Hodnotu nové nabídky neuvedla, podle agentury Bloomberg by ale měla být vyšší než předchozích 30 dolarů na akcii, což odpovídalo částce 108,4 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun).

Reklama
Reklama
Reklama