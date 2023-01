Policie uzavřela pro auta Špindlerův Mlýn. Koná se zde světový pohár v lyžování

Policie v sobotu uzavřela autům návštěvníků vjezd do centra Špindlerova Mlýna v Krkonoších, kde se o víkendu konají závody Světového poháru v alpském lyžování žen. Parkoviště ve středisku se zaplnila. Uvedla to mluvčí policie Šárka Pižlová. Další auta musejí návštěvníci zaparkovat ve Vrchlabí, odkud je do Špindlerova Mlýna zdarma odveze kyvadlová doprava.

Výjimku pro vjezd do střediska mají jen vozidla s dříve vyřízeným povolením. "Příjezd do Špindlerova Mlýna jsme uzavřeli na kontrolním bodu v Herlíkovicích u Vrchlabí. Auta, která již byla v momentě uzavření na cestě do Špindlerova Mlýna, zaparkovala na silnici u špindlerovské přehrady," řekla mluvčí. Související Olympijská vítězka Vlhová se těší do Špindlu: Cítila jsem se tam jako doma Mezi 08:30 až 09:00 však doprava do Špindlerova Mlýna přes uzávěru v Herlíkovicích značně zhoustla a vytvořila se stojící kolona aut s povolenkami. V koloně uvázly i autobusy, kterým pak policisté zajistili přednostní cestu. Do 10:00 se kolona postupně rozjela a provoz mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem již byl plynulý, uvedla mluvčí. Ostatní řidiči pez povolenek parkují především na uzavřené silnici II/295 na příjezdu do Vrchlabí a na parkovišti u sportovního areálu v lokalitě Vejsplachy. "Parkoviště Vejsplachy se před 10:30 již zcela zaplnilo a auta nyní budeme odstavovat na obchvatu Vrchlabí," řekla mluvčí. Z parkovišť ve Vrchlabí se autobusy do Špindlerova mlýna kromě návštěvníků závodů dostanou i lidé, kteří si do Špindlerova Mlýna přijeli zalyžovat. Ve Špindlerově Mlýně je kvůli světovému poháru uzavřena pouze černá sjezdovka ve Svatém Petru. Ostatní sjezdovky mají rekreační lyžaři k dispozici. Provoz lanovek v lokalitě Medvědín - Horní Mísečky dnes ráno omezila silná námraza. Zhruba hodinu byla mimo provoz lanovka v Horních Mísečkách a dopoledne zůstávala mimo provoz lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Nově dnes vlekaři ve středisku spustili lanovku se sjezdovkou Labská. Zastávky kyvadlové dopravy jsou podél všech provizorně zřízených parkovišť v docházkové vzdálenosti do 400 metrů. Po výstupu ve Špindlerově Mlýně mohou jít návštěvníci závodů i rekreační lyžaři do Svatého Petra pěšky či využít kyvadlových autobusů, které jezdí po městě. Uzavřený úsek silnice II/295 s provizorním parkovištěm mohou řidiči objet vrchlabskými ulicemi Pražská a Valteřická.