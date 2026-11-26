Uvnitř nového obrněného vozidla Tadeas právě sedělo pět lidí, když se v aréně Vojenského technického muzea Lešany převrátilo na bok. Protože k události došlo poslední srpnovou sobotu během masově navštěvovaného tankového dne, nehoda měla spoustu přihlížejících. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, tři měsíce po převrácení obrněnce z koncernu CSG policie ukončila prověřování karambolu.
Bylo už po konci oficiální části programu tankového dne, když vozidlo Tadeas 4×4 v sobotu 29. srpna ještě jednou vjelo do rozježděné arény. Řidič nejdřív s obrněncem vystoupal na pahrbek a nejspíš ve velké rychlosti pak po jeho sjezdu začal volantem točit doleva. Tadeas se nejdříve dostal jen na dvě kola, chvíli nato se celý převážil a zůstal ležet na pravém boku.
Do lešanského vojenského muzea pak přijelo několik hasičských jednotek a záchranáři, několik lidí museli ošetřit. Během předváděcí jízdy nového obrněnce pro televizní kamery uvnitř kromě řidiče seděli dva dospělí a s nimi dvojice nezletilých dětí. Vojenský historický ústav Praha informoval, že zranění utrpěl i zaměstnanec společnosti Tatra Defence Vehicle.
Jak po několika dnech po nehodě zjistil deník Aktuálně.cz, policie z obvodního oddělení Benešov prověřovala karambol pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.
Pokud by se prokázalo, že za nehodu může řidič, dle legislativy mu hrozily až tři roky vězení a zákaz činnosti. Hned po incidentu policie informovala, že dechová zkouška na alkohol byla u 33letého muže za volantem negativní.
CSG: Příčinou nebyla technická závada
Zbrojní skupina CSG, která patří miliardáři Michalu Strnadovi, odmítla, že by za karambolem mohla být porucha Tadease. „Příčinou nehody nebyla technická závada, vozidlo bylo i po nehodě pojízdné a škody na něm byly minimální. Více se k nehodě nebudeme po dobu jejího šetření vyjadřovat,“ řekl Andrej Čírtek, mluvčí CSG.
Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, policie už prověřování nehody ukončila. A trestný čin nezjistila. Podle vyšetřovatelů jde pouze o přestupek, který se bude řešit ve správním řízení.
„Případ byl po prošetření všech okolností kvalifikován jako přestupkové jednání, konkrétně ublížení na zdraví z nedbalosti, a byl k dalšímu projednání postoupen místně příslušnému správnímu orgánu,“ popisuje Pavel Truxa, mluvčí středočeského ředitelství Policie ČR.
K takovému posouzení pravděpodobně došlo i proto, že při nehodě nedošlo k žádnému vážnému zranění ani vysoké škodě. Viníkovi tak hrozí maximálně dvacetitisícová pokuta.
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