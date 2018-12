Policie stíhá dva zaměstnance hotelu v Náplavní ulici. Požár asi způsobily nedopalky

před 2 hodinami

Pražská policie stíhá dva zaměstnance hotelu v Náplavní ulici v souvislosti s lednovým požárem, při kterém zemřelo pět lidí. Zaměstnanci měli na starost požární zabezpečení objektu, které bylo v době požáru vypnuté, což je jedním z hlavních důvodů tragických důsledků požáru. Za trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti jim hrozí až 10 let vězení. "Podle odborného vyjádření s největší pravděpodobností vznikl odhozením nedopalku cigarety do vnitrobloku. Následně se požár rozšířil přes zázemí recepce, do haly hotelu, haly v prvním a druhém poschodí," informoval mluvčí Pražské policie Jan Daněk.

