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Domácí

Policie stále pátra po dvou mladých mužích na jezeře Most

ČTK

Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie a hasiči. ČTK o tom informoval mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Bouřka doprovázená velmi silným větrem se v úterý vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. (Ilustrační foto)Foto: iStock
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Kvůli pátrání nebude jezero uzavřené, uvedl Krieger. Koupání v něm je na vlastní nebezpečí, zjistila ČTK.

Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Najít pohřešované by mohly podvodní drony, které budou policisté ve středu využívat. „S ohledem na rodiny pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti. O vývoji situace budeme veřejnost informovat, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodal Krieger.

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Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

Bouřka doprovázená velmi silným větrem se v úterý vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Vítr komplikoval také zásah u hořící skládky na Litoměřicku.

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