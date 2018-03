Policie šetří únik 3000 kubíků vody ve vimperském zámku. Kastelán nehlídal vodoměr, tvrdí spolek

před 21 minutami

Podle trestního oznámení nezabránil správce zámku úniku vody, který tak stonásobně převýšil běžný roční odběr.

Vimperk (Prachaticko) - Policie prověřuje únik více než 3000 krychlových metrů vody ve vimperském zámku. Podle trestního oznámení podaného Muzejním spolkem vimperského panství nezabránil správce zámku úniku vody, který tak několikanásobně převýšil běžný roční odběr. Předseda spolku Milan Pešek řekl, že voda musela unikat několik měsíců. Podle Národního památkového ústavu (NPÚ), který zámek spravuje, nelze do skončení vyšetřování určit konkrétní odpovědnost. Výši škod NPÚ také zatím nesdělil.

Podle Peška činí roční odběr vody na zámku přibližně 300 krychlových metrů. "Nešlo o žádnou velkou havárii, kdy by najednou prasklo potrubí. Pokud by se výrazně navýšil odběr vody za krátkou dobu, společnost ČEVAK by tento stav zaregistrovala a informovala odběratele. Ale v tomto případě musela voda pozvolna unikat dlouhou dobu," uvedl.

Pracovník firmy ČEVAK, která je distributorem vody, zjistil podle Peška při běžné kontrole na konci června 2017, že spotřeba zámku činí 2000 krychlových metrů. Přesto prý vysoký odběr pokračoval minimálně další dva měsíce. Pešek uvedl, že za červenec a srpen pak spotřeba stoupla o dalších 1800 krychlových metrů. Celkem by tak zámek měl jen za tyto dva měsíce zaplatit téměř 150 tisíc korun za vodu.

"Předpokládáme, že došlo k poškození vodovodu a následnému úniku vody, která se vsákla do půdy. Stanovení finanční výše škody je předmětem jednání se společností ČEVAK," řekl ředitel českobudějovického NPÚ Petr Pavelec.

Podle Peška mohl vysoké spotřebě vody zabránit kastelán, pokud by pravidelně sledoval stav vodoměru, nebo kdyby reagoval na výsledek červnové kontroly. "Do té doby, než policie dokončí vyšetřování, nejsme schopni určit konkrétní odpovědnost. Mimo jiné také proto, že NPÚ přebíral zámek ve Vimperku v roce 2015 v dezolátním stavu a stav vodovodního řadu, skrytého pod zemí a z velké části za horizontem fyzické životnosti, nebylo možno fyzicky zkontrolovat," uvedl Pavelec.