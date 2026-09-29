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Domácí

Policie se zabývá olovem ve vodě. Mohlo dojít k ohrožení životního prostředí

ČTK
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Policie vyšetřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena Voda u Prahy pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů, zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje kontaminace. V úterý to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Vodu z vodojemu Odolena Voda není stále možné používat k pití.
Vodu z vodojemu Odolena Voda není stále možné používat k pití.Foto: CTK – Krumphanzl Michal
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Případem se policie začala zabývat z moci úřední na základě informací z tiskové konference, následně obdržela také trestní oznámení podané prostřednictvím okresního státního zastupitelství.

„V dané věci vedeme v tuto chvíli prověřování, v rámci kterého jsme zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ uvedla Suchánková.

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Policie podle ní úzce spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí, odborem životního prostředí, Středočeskými vodárnami a dalšími subjekty. „V dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy a současně určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě,“ dodala mluvčí.

Voda v oblasti Odolena Voda zůstává od čtvrtka nepitná, omezení se týká 12 obcí zhruba s 15 tisíc obyvateli. Vodárny nyní proplachují distribuční síť, která je podle nich už zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů. Opatření platí i dnes. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle.

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