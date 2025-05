"Blažkovy" bitcoiny: žalobci mají podezření ze tří trestných činů

Policie se snaží zmrazit kryptoměnu bitcoin prodanou v aukcích ministerstvem spravedlnosti za skoro miliardu korun, uvedl v pátek server Seznam Zprávy. Policisté mají podle něj podezření na praní špinavých peněz. Ministerstvu bitcoiny daroval soudem trestaný obchodník s drogami, kryptoměna dorazila úřadu z elektronické peněženky spojené s nelegálním online tržištěm.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem bitcoinů ministerstvu spravedlnosti pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Informoval o tom olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun na stránkách Vrchního státního zastupitelství, které případ dozoruje.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) médiím dříve řekl, že na daru od trestaného dealera nevidí nic nelegálního či neetického. Hájil se i tím, že další státní úřady o daru informoval. Avšak podle úřadů to bylo po podepsání smlouvy s dealerem, píše server iROZHLAS.cz.

"Prověřování je aktuálně vedeno pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a dále pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Trestní řízení částečně souvisí s darováním bitcoinů fyzickou osobou ministerstvu spravedlnosti," uvedl Dragoun s tím, že další informace s ohledem na neveřejný charakter přípravného řízení nebude VSZ poskytovat.

Případem se zabývají detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ). Podle médií daroval ministerstvu kryptoměnu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog. V roce 2021 byl propuštěn z vězení.

V případě zneužití pravomoci úřední osoby hrozí pachateli pět až 12 let vězení, a to kvůli podezření, že činem opatřil sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu. U legalizace výnosů je v tomto případě sazba tři až deset let, a to rovněž s ohledem na prospěch velkého rozsahu. U nedovolené výroby drog je sazba podle uvedené právní kvalifikace deset až 18 let, zjistila ČTK.

Blažek médiím potvrdil, že detektivové si na ministerstvo přišli pro dokumenty s darem spojené. Policisté se podle Seznam Zpráv nyní snaží zabránit tomu, aby kupci, kteří bitcoiny od ministerstva získali, kryptoměnu zpeněžili. "K procesním úkonům prováděným ve vámi dotazované trestní věci se nebudeme nijak vyjadřovat a to s poukazem na neveřejný charakter přípravného řízení," řekl serveru olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Není zřejmé, jestli policie zajistila také peníze, které ministerstvo spravedlnosti za prodej bitcoinů dostalo. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka na dotaz Seznam Zpráv neodpověděl.

Blažek ve čtvrtek řekl novinářům, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z elektronické peněženky, kterou policie původně zabavila odsouzenému muži, který elektroniku po propuštění z věznice získal zpět. Celkem měl muž v peněžence přes 1561 bitcoinů (BTC), z nichž tak ministerstvo dostalo 468 BTC. Následně je v online aukcích prodalo za 956,8 milionu korun.

Bitcoiny podle médií daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog. V roce 2021 byl propuštěn z vězení. Server Deník N teď s Jiřikovským mluvil, muž se však k daru pro ministerstvo nechtěl vyjadřovat. Odmítal odpovědět na jakoukoli otázku týkající se bitcoinů darovaných ministerstvu i více než tisícovky bitcoinů, která mu zbyla. Odkazoval se na ustanovení o mlčenlivosti v darovací smlouvě.

Opoziční hnutí ANO ke kauze bitcoinů darovaných ministerstvu požádalo o mimořádnou schůzi Sněmovny. Blažek podle navrhovaného tématu schůze pere špinavé peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit. Blažek dnes na plénu Sněmovny obvinění z praní špinavých peněz odmítl. "Je vyloučené, aby tou darovací smlouvou byl spáchán trestný čin," řekl.

Blažek se hájí podle Deníku N mimo jiné také tím, že o záležitosti předem zpravil ministerstvo financí, Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) či Finanční analytický úřad. Jak ministerstvo financí, pod které spadá i Finanční analytický úřad, tak NSZ však sdělily serveru iROZHLAS.cz, že informaci o darování bitcoinů dostaly od ministerstva spravedlnosti po podepsání darovací smlouvy s trestaným dealerem.

"Prostou informaci o darovací smlouvě zaslalo ministerstvo spravedlnosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství v dopise ze dne 1. dubna 2025," sdělil serveru mluvčí NSZ Petr Malý. Bitcoiny ministerstvo získalo na začátku března. Ministerstvo financí Blažek informoval 30. ledna, bylo to po uzavření darovací smlouvy.