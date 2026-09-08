Poplach v kadaňské nemocnici. Kvůli ohlášené bombě evakuují pacienty

Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin, uvedla policie na síti X. Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem, řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.
Mimo budovu jsou podle zjištění ČTK zaměstnanci i pacienti na lůžkách. Někteří zaměstnanci vyběhli v pantoflích a vzali s sebou pro pacienty deky. Na místě jsou hasiči, policie, která zatarasila příjezdové cesty. "Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat," uvedli policisté.
Městská nemocnice v Kadani je spádová pro oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska. Podle informací na webu zajišťuje lůžkovou péči v oborech interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, urologie, ARIM a disponuje v současnosti kapacitou 230 lůžek.
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